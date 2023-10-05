https://ria.ru/20231005/vyzovy-1900733386.html

Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин

Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2023

Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин

Важно, чтобы действующая система обучения в АПК готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня, выпускала квалифицированных специалистов, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:40

2023-10-05T16:40

2023-10-05T16:40

россия

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898804738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f69e607bee441d0bda1733a28a4263c4.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Важно, чтобы действующая система обучения в АПК готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня, выпускала квалифицированных специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень". "Коллеги, важно, чтобы действующая система обучения готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня. Выпускала квалифицированных специалистов, которые необходимы в том числе и в отрасли. Для этого надо четко представлять наши сильные стороны. И, конечно, понимать, какие направления нуждаются в дополнительной поддержке", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20201209/eksport-1588357687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, общество