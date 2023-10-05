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Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2023
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16:40 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/vyzovy-1900733386.html
Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин
Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2023
Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин
Важно, чтобы действующая система обучения в АПК готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня, выпускала квалифицированных специалистов, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:40
2023-10-05T16:40
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Важно, чтобы действующая система обучения в АПК готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня, выпускала квалифицированных специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень". "Коллеги, важно, чтобы действующая система обучения готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня. Выпускала квалифицированных специалистов, которые необходимы в том числе и в отрасли. Для этого надо четко представлять наши сильные стороны. И, конечно, понимать, какие направления нуждаются в дополнительной поддержке", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Обучение в АПК должно готовить молодежь к новым вызовам, заявил Мишустин

Мишустин: система обучения в АПК должна готовить молодежь к новым вызовам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Важно, чтобы действующая система обучения в АПК готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня, выпускала квалифицированных специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".
"Коллеги, важно, чтобы действующая система обучения готовила молодежь к вызовам завтрашнего дня. Выпускала квалифицированных специалистов, которые необходимы в том числе и в отрасли. Для этого надо четко представлять наши сильные стороны. И, конечно, понимать, какие направления нуждаются в дополнительной поддержке", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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