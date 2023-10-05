Орбан встретился с Зеленским на саммите в Испании
Орбан встретился с Зеленским на саммите ЕПС в испанской Гранаде
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсети фото встречи с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде.
Орбан выложил в соцсети Facebook* фото встречи с Зеленским на полях саммита. На фото они пожимают руки, рядом стоят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Испании Педро Санчес.
Венгерский премьер также разместил фотографии встреч с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Северной Македонии Димитаром Кочевски, премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.
Как сообщил агентству MTI пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, на встрече с Мишелем премьер "повторил позицию Венгрии в отношении денег из фондов ЕС, положенных стране, постоянно ухудшающейся миграционной ситуации на границах континента, падения экономики и конкурентоспособности Европы, а также бюджета ЕС".
Третий саммит Европейского политического сообщества и неформальное заседание Европейского совета проходят 5-6 октября в испанском городе Гранада. Отдельный вопрос саммита - будущее расширение Европейского союза и его последствия. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдавия, страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), а также Турция.
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