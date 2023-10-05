https://ria.ru/20231005/usadby-1900597306.html

В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы"

В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы" - РИА Новости, 05.10.2023

В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы"

Первый фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:45

2023-10-05T09:45

2023-10-05T09:45

туризм

городское хозяйство москвы

москва

наталья сергунина

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890972504_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_368cd92b3c388e187c2ef7ebfa49acc0.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. "В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы". Он проходил с 1 июля по 30 сентября на 15 исторических площадках города. За три месяца его посетили почти 190 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что более половины гостей — москвичи и туристы в возрасте от 27 до 50 лет. "В рамках фестиваля организовали больше 340 событий — мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что не менее востребованы были тематические пикники, которые состоялись в усадьбах Кусково, Измайлово, Кузьминки, Покровское-Глебово-Стрешнево, музее-заповеднике "Коломенское".

https://realty.ria.ru/20230925/usadby-1898019900.html

https://ria.ru/20230914/osen-1896186376.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, наталья сергунина, новости - туризм