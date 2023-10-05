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В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы"
В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы" - РИА Новости, 05.10.2023
В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы"
Первый фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:45
2023-10-05T09:45
2023-10-05T09:45
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. "В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы". Он проходил с 1 июля по 30 сентября на 15 исторических площадках города. За три месяца его посетили почти 190 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что более половины гостей — москвичи и туристы в возрасте от 27 до 50 лет. "В рамках фестиваля организовали больше 340 событий — мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что не менее востребованы были тематические пикники, которые состоялись в усадьбах Кусково, Измайлово, Кузьминки, Покровское-Глебово-Стрешнево, музее-заповеднике "Коломенское".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, наталья сергунина, новости - туризм
Туризм, Городское хозяйство Москвы, Москва, Наталья Сергунина, Новости - Туризм
В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы"
Первый фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
«
"В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы". Он проходил с 1 июля по 30 сентября на 15 исторических площадках города. За три месяца его посетили почти 190 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что более половины гостей — москвичи и туристы в возрасте от 27 до 50 лет.
«
"В рамках фестиваля организовали больше 340 событий — мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что не менее востребованы были тематические пикники, которые состоялись в усадьбах Кусково, Измайлово, Кузьминки, Покровское-Глебово-Стрешнево, музее-заповеднике "Коломенское".
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