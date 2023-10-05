https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html
Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году
Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году
Рекордного урожая зерновых, как в 2022 году, в России не ожидается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:22
2023-10-05T16:22
2023-10-05T16:32
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рекордного урожая зерновых, как в 2022 году, в России не ожидается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень", но, по его словам, результат все равно – весомый: по предварительным данным, планируется собрать около 130 миллионов тонн."Рекордного урожая зерновых, как в прошлом году, мы, наверное ,не ожидаем. Но результат все равно – весомый. По предварительным данным – уборочная кампания еще не везде завершена, планируем собрать около 130 миллионов тонн. То есть, хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230916/zerno-1896648706.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году
Мишустин: в 2023 году планируется собрать около 130 млн тонн урожая зерновых