https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html

Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году

Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году - РИА Новости, 05.10.2023

Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году

Рекордного урожая зерновых, как в 2022 году, в России не ожидается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:22

2023-10-05T16:22

2023-10-05T16:32

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рекордного урожая зерновых, как в 2022 году, в России не ожидается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень", но, по его словам, результат все равно – весомый: по предварительным данным, планируется собрать около 130 миллионов тонн."Рекордного урожая зерновых, как в прошлом году, мы, наверное ,не ожидаем. Но результат все равно – весомый. По предварительным данным – уборочная кампания еще не везде завершена, планируем собрать около 130 миллионов тонн. То есть, хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230916/zerno-1896648706.html

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экономика, россия, михаил мишустин