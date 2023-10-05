https://ria.ru/20231005/ukraina-1900690639.html

Аксенов заявил, что смена режима на Украине должна стать целью спецоперации

Аксенов заявил, что смена режима на Украине должна стать целью спецоперации - РИА Новости, 05.10.2023

Аксенов заявил, что смена режима на Украине должна стать целью спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что целью специальной военной операции должна стать смена режима на Украине. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:44

2023-10-05T14:44

2023-10-05T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что целью специальной военной операции должна стать смена режима на Украине. "То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений", - сказал Аксенов. По его словам, киевский режим довел Украину до нынешнего состояния, "вверг страны в войну и полностью продался Западу". "Режим должен уйти в прошлое. Каким путем? Неважно. Но решения по ним должны быть приняты соответствующие. Мы победим, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, сергей аксенов (политик), республика крым