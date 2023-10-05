https://ria.ru/20231005/ugrozysk-1900126046.html

День образования службы уголовного розыска России

День образования службы уголовного розыска России - РИА Новости, 05.10.2023

День образования службы уголовного розыска России

5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом Народный... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:16

2023-10-05T01:16

2023-10-05T01:16

справки

россия

рсфср

ссср

владимир ленин (владимир ульянов)

московский уголовный розыск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e68374f9d99c69e30992ec61e3abd5e.jpg

5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом Народный комиссариат внутренних дел Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (НКВД РСФСР) принял положение "Об организации Отдела уголовного розыска". Этот документ стал юридической основой создания уголовно-розыскной службы в российских правоохранительных органах. Отделения уголовного розыска учреждались в городах с населением не менее 40-45 тысяч человек. Общее руководство системой уголовного розыска осуществлял НКВД. Все вопросы строительства аппарата уголовного розыска Главное управление милиции РСФСР решало совместно с местными Советами.На первоначальном этапе аппарат уголовного розыска использовался для борьбы с политическими противниками, однако вскоре основным направлением его деятельности стала борьба с организованными преступными сообществами и крупными бандитскими формированиями.Уже в начале 1920-х годов к ведению уголовного розыска было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших политического характера. В январе 1919 года по прямому указанию председателя Совнаркома Владимира Ленина был разработан общий план мер борьбы с бандитизмом в Москве. Согласно этому плану вся ответственность за борьбу с уголовной преступностью возлагалась на Московский уголовный розыск (МУР).Активная деятельность сотрудников МУРа привела к тому, что уже в 1920 году количество разбоев по сравнению с 1919 годом сократилось в три раза, грабежей – в девять раз, число убийств уменьшилось на одну треть. Успехи Московского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью в 1919 году снискали ему заслуженную славу одного из лучших розыскных аппаратов страны.На долю первых оперативников уголовного розыска выпала борьба и с матерыми уголовниками, и с бандформированиями, и с иностранной интервенцией. Не имея специальных знаний и опыта, сотрудники советского уголовного розыска постигали тонкости сыскного дела непосредственно в процессе работы и нередко вынуждены были обращаться за помощью к профессионалам царской России.В 1920 году произошло слияние уголовного розыска и следствия (сначала в Москве и Петрограде (ныне Санкт-Петербург), а затем и в других городах). Объединенные органы розыска и следствия находились в двойном подчинении – НКВД РСФСР и исполкомов Советов.10 апреля 1922 года приказом НКВД РСФСР, уголовный розыск был выделен из общей милиции и стал самостоятельной службой органов внутренних дел.В середине декабря 1930 года было принято секретное постановление, согласно которому деятельностью уголовного розыска стали руководить органы ОГПУ (Особое государственное политическое управление, бывшая Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, ВЧК). При ОГПУ была создана Главная инспекция по милиции и уголовному розыску. В конце декабря того же года в связи с ликвидацией наркоматов внутренних дел РСФСР и автономных республик руководство и управление органами милиции и уголовного розыска официально было возложено на созданное при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР Главное управление милиции и уголовного розыска.В мае 1931 года уголовный розыск был включен в состав органов милиции.В конце 1932 года милиция вместе с уголовным розыском была выведена из непосредственного ведения правительств союзных и автономных республик и передана в ОГПУ СССР, где вместо Главной инспекции по милиции и уголовному розыску было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ). В 1934 году ОГПУ вошло в состав созданного общесоюзного НКВД СССР (с 1946 года МВД СССР). В 1930-е годы из состава уголовного розыска стали выделяться самостоятельные направления работы, происходило перераспределение функций. В 1937 году была выделена линия по борьбе с хищениями государственного и общественного имущества и спекуляцией.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) сотрудники уголовного розыска помимо своих основных обязанностей активно занимались борьбой с диверсиями, вредительством, мародерством, паникерством и дезертирством. Многие из них вошли в состав истребительных отрядов, уничтожавших разведгруппы противника и совершавших диверсии в тылу врага.В июле 1946 года Отдел уголовного розыска Главного управления милиции МВД СССР был преобразован в Управление уголовного розыска (УУР).В 1949 году милиция вместе с уголовным розыском из МВД была передана в министерство государственной безопасности (МГБ), в ведении которого находились до 1955 года, а затем вновь перешли в ведение МВД. В 1950-1953 годах управление уголовного розыска называлось управлением уголовного сыска.В 1955 году было образовано Министерство внутренних дел (с 1962 года Министерство охраны общественного порядка) РСФСР (расформировано в 1966 году, вновь образовано в 1989 году), в составе управления милиции которого был создан отдел уголовного розыска, руководивший подчиненным аппаратом на территории республики.В 1969 году в структуре МВД вместо Главного управления милиции было создано несколько управлений, в том числе Управление уголовного розыска. В 1970-е годы в системе уголовного розыска усилилось внимание к быстрому и полному раскрытию преступлений, что сопровождалось линией на широкую профилактику преступлений. В 1974 году в аппаратах уголовного розыска создали профилактическую службу правонарушений, которая просуществовала до 1983 года. В 1975-1980-х годах в структуре уголовного розыска были проведены структурные изменения. Созданы отделения по борьбе с наркоманией, отдел розыска преступников, отдел по особо важным делам, инспекция по делам несовершеннолетних, призванная заниматься профилактикой правонарушений подростков.В конце 1985 года в составе уголовного розыска были созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью, которые сыграли важную роль в пресечении деятельности организованных преступных формирований.После распада СССР все органы, учреждения и организации Министерства внутренних дел СССР, находившиеся на территории России, перешли под ее юрисдикцию с включением их в систему МВД России. В 1995 году приказом МВД России была утверждена структура центрального аппарата, согласно которой в составе криминальной милиции образовано Главное управление уголовного розыска.В 2004 году приказом МВД России в структуре центрального аппарата МВД России вместо Главного управления уголовного розыска был создан Департамент уголовного розыска.В связи с принятием в 2011 году Федерального закона "О полиции" утверждено Положение и структура центрального аппарата министерства внутренних дел Российской Федерации. В новой структуре министерства вновь было создано Главное управление уголовного розыска, функционирующее и в настоящее время.Главное управление уголовного розыска министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности. Начальником ГУУР МВД России с 2012 года является генерал-лейтенант полиции Виктор Голованов. Уголовный розыск является одной из ведущих служб в системе МВД России, которая вносит неоценимый вклад в общее дело борьбы с преступностью. На долю подразделения приходится более трети раскрытых криминальных деяний. Обеспечивая безопасность и покой граждан, сотрудники уголовного розыска работают в самых сложных и опасных условиях, нередко рискуя жизнями. Этот праздник – дань мужеству, высочайшей компетентности и верности избранному делу многих поколений сотрудников органов правопорядка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

рсфср

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, рсфср, ссср, владимир ленин (владимир ульянов), московский уголовный розыск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)