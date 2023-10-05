https://ria.ru/20231005/uchitelya-1900450600.html

Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича

Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича - РИА Новости, 05.10.2023

Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:02

2023-10-05T06:02

2023-10-05T06:15

культура

риа новости

фотография

мстислав ростропович

дмитрий шостакович

георгий свиридов

российская академия музыки имени гнесиных

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Ежегодно 5 октября во всем мире отмечают Международный день учителя. Профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. В нашей статье мы расскажем о выдающихся деятелях искусства, которые внесли неоценимый вклад в систему обучения.На первом фото: советский композитор и педагог Дмитрий Шостакович на занятиях со студентами в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 9 октября 1947 год. Яков Берлинер/РИА Новости.Крупнейший композитор XX века, пианист, дирижер, общественный деятель и педагог, номинант на премию "Оскар", дважды на "Грэмми" Дмитрий Шостакович получил первоначальное образование дома — обучался игре фортепиано у матери.Мировая слава пришла к Шостаковичу в 20 лет, когда его Первую симфонию услышали не только на родине, но в США и Европе. Одна из выдающихся работ мастера, получившая широкую известность - Седьмая симфония, которую он начал писать во время Великой Отечественной войны летом 1941 года в блокадном Ленинграде. Впервые она была исполнена 9 августа 1942 года в осажденном городе в Большом зале филармонии оркестром радио.Дмитрий Шостакович с 1937 года начал вести преподавательскую деятельность в Ленинградской консерватории, где занимал должность профессора. Среди его учеников был, в частности, композитор Георгий Свиридов. С июня 1943 года по приглашению директора Московской консерватории и своего друга Виссариона Шебалина переехал в Москву и стал работать там. Его учеником по классу инструментовки был известный виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович.Осенью 1948 года композитор был лишен звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий за низкий профессиональный уровень. Лишь спустя тринадцать лет народный артист СССР вернулся к педагогике и до 1968 года руководил несколькими аспирантами в Ленинграде.Великая актриса Фаина Раневская после встречи с Дмитрием Шостаковичем сказала: "Маленький, величественный, простой, скорбный. Скромный, знает ли, что он - гений?"Пианистка и педагог Елена Гнесина во время занятий со своими учениками.Елена Фабиановна Гнесина — одна из сестер, открывших в 1895 году в Москве музыкальное училище — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Датой основания училища и становления большого комплекса учебных заведений считается 15 февраля — день зачисления первой ученицы в "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных".Принимали в училище и детей, и взрослых, многих учили бесплатно. Важным средством музыкального воспитания Гнесины считали пение в хоре и участие в камерном ансамбле. Преподавателями выработана собственная методика обучения, многоступенчатая система музыкального образования, создан педагогический репертуар, который со временем сложился в систему русской "гнесинской" музыкальной педагогики.К концу первого десятилетия своего существования училище зарекомендовало себя как одно из лучших в Москве, дающее высокопрофессиональное образование музыканта широкого профиля. За свою историю выпустило тысячи исполнителей, композиторов и педагогов.Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и педагог Елена Гнесина была бессменным руководителем института до конца жизни. Возглавляя училище вела фортепианный класс, а также методику преподавания фортепиано. Ее педагогическая деятельность продолжалась более семидесяти лет.В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Елены Гнесиной.Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о праздновании юбилея пианистки, а также учреждении стипендии ее имени.Балетмейстер, танцовщик и педагог Асаф Мессерер на репетиции с артисткой балета Ольгой Лепешинской.Народный артист СССР Асаф Мессерер — представитель известнейшей театральной династии Мессерер — Плисецких, выпускник Московского хореографического училища, солист Большого театра, ведущий педагог и балетмейстер. Он танцевал, сочинял, преподавал.Обладал большой физической выносливостью, неповторимой исполнительской манерой, а его мощные высокие прыжки стали визитной карточкой танцора. Уже с восемнадцати лет он начал свою педагогическую деятельность.В 1923 году двадцатилетний артист Мессерер преподавал в Хореографическом училище при Большом театре, Хореографическом техникуме имени Луначарского и в Государственном техникуме кинематографии. В 1946 году исполнилось двадцать пять лет с начала его творческой деятельности. Несмотря на возраст, он продолжал танцевать еще несколько лет, до 1953 года, не упрощая трудные партии.Одной из партнерш Асаф Мессерер была прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Ольга Лепешинская, которая с детства любила танцевать, но мечтала стать инженером, как отец, и строить мосты. Судьба распорядилась иначе. Уже в 1933 году Лепешинская дебютировала в Большом театре. Обладая филигранной точностью движений и темпераментом, она с успехом исполняла как классические, так и современные партии.После смерти третьего мужа в 1962 году балерина ослепла. Спустя год итальянские врачи сумели вернуть ей зрение. В Италии же началась ее педагогическая карьера. Лепешинская приехала в Москву, но на сцену уже не вернулась. Руководство немецкого оперного театра "Комише опер" пригласило артистку помочь им в создании балетной труппы, и этой труппе она отдала почти десять лет. Затем она преподавала в Дрездене, Штутгарте, Мюнхене, Будапеште, Вене, Белграде, Стокгольме, Нью-Йорке, Токио. Лепешинская стала почетным гражданином и Западного, и Восточного Берлина, Белграда, Стокгольма и многих других городов.Блистательное партнерство Асафа Мессерера и Ольги Лепешинской в балете "Дон Кихот", их великолепное мастерство классического танца произвели фурор. Постановка имела такой успех, что Лепешинская в 1941 году была удостоена Сталинской премии 1-й степени — за большой вклад в искусство балета.Советский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и педагог Сергей Эйзенштейн читает лекцию студентам Всесоюзного государственного института кинематографии, 1 октября 1935 года.Сергей Эйзенштейн — признанный во всем мире гений кинематографа, разработавший фундаментальные работы по теории кино и новаторские приемы, изменившие мировую киноиндустрию. Режиссер дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок и Стивен Спилберг.В начале двадцатых годов Эйзенштейн создал свой первый фильм "Стачка", где показал режиссерский потенциал. Работа сразу получила приз на Всемирной выставке в Париже. Но завоевала мир его картина "Броненосец Потемкин". Фильм-легенду, сделавший мастера знаменитым, снимали без декораций и известных актеров. В 1926 году Американская киноакадемия присудила картине звание лучшего фильма года, а на Парижской выставке искусств лента получила высшую награду — "Супер гран-при". Сергей Эйзенштейн в 1928 году стал преподавать в Государственном техникуме кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова), позднее был назначен заведующим кафедрой режиссуры ВГИКа. Им разработана программа по теории и практике режиссуры, начата работа над книгой "Режиссура" на основе прочитанных им лекций. В 1937 году, будучи профессором, создает систематический курс и первую в мире программу по основам кинорежиссуры.Сергей Эйзенштейн никогда не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль.

https://ria.ru/20230901/fotoarkhiv-1893634792.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

риа новости, фотография, мстислав ростропович, дмитрий шостакович, георгий свиридов, российская академия музыки имени гнесиных