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Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича - РИА Новости, 05.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:02 05.10.2023 (обновлено: 06:15 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/uchitelya-1900450600.html
Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича
Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича - РИА Новости, 05.10.2023
Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича
Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:02
2023-10-05T06:15
культура
риа новости
фотография
мстислав ростропович
дмитрий шостакович
георгий свиридов
российская академия музыки имени гнесиных
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Ежегодно 5 октября во всем мире отмечают Международный день учителя. Профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. В нашей статье мы расскажем о выдающихся деятелях искусства, которые внесли неоценимый вклад в систему обучения.На первом фото: советский композитор и педагог Дмитрий Шостакович на занятиях со студентами в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 9 октября 1947 год. Яков Берлинер/РИА Новости.Крупнейший композитор XX века, пианист, дирижер, общественный деятель и педагог, номинант на премию "Оскар", дважды на "Грэмми" Дмитрий Шостакович получил первоначальное образование дома — обучался игре фортепиано у матери.Мировая слава пришла к Шостаковичу в 20 лет, когда его Первую симфонию услышали не только на родине, но в США и Европе. Одна из выдающихся работ мастера, получившая широкую известность - Седьмая симфония, которую он начал писать во время Великой Отечественной войны летом 1941 года в блокадном Ленинграде. Впервые она была исполнена 9 августа 1942 года в осажденном городе в Большом зале филармонии оркестром радио.Дмитрий Шостакович с 1937 года начал вести преподавательскую деятельность в Ленинградской консерватории, где занимал должность профессора. Среди его учеников был, в частности, композитор Георгий Свиридов. С июня 1943 года по приглашению директора Московской консерватории и своего друга Виссариона Шебалина переехал в Москву и стал работать там. Его учеником по классу инструментовки был известный виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович.Осенью 1948 года композитор был лишен звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий за низкий профессиональный уровень. Лишь спустя тринадцать лет народный артист СССР вернулся к педагогике и до 1968 года руководил несколькими аспирантами в Ленинграде.Великая актриса Фаина Раневская после встречи с Дмитрием Шостаковичем сказала: "Маленький, величественный, простой, скорбный. Скромный, знает ли, что он - гений?"Пианистка и педагог Елена Гнесина во время занятий со своими учениками.Елена Фабиановна Гнесина — одна из сестер, открывших в 1895 году в Москве музыкальное училище — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Датой основания училища и становления большого комплекса учебных заведений считается 15 февраля — день зачисления первой ученицы в "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных".Принимали в училище и детей, и взрослых, многих учили бесплатно. Важным средством музыкального воспитания Гнесины считали пение в хоре и участие в камерном ансамбле. Преподавателями выработана собственная методика обучения, многоступенчатая система музыкального образования, создан педагогический репертуар, который со временем сложился в систему русской "гнесинской" музыкальной педагогики.К концу первого десятилетия своего существования училище зарекомендовало себя как одно из лучших в Москве, дающее высокопрофессиональное образование музыканта широкого профиля. За свою историю выпустило тысячи исполнителей, композиторов и педагогов.Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и педагог Елена Гнесина была бессменным руководителем института до конца жизни. Возглавляя училище вела фортепианный класс, а также методику преподавания фортепиано. Ее педагогическая деятельность продолжалась более семидесяти лет.В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Елены Гнесиной.Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о праздновании юбилея пианистки, а также учреждении стипендии ее имени.Балетмейстер, танцовщик и педагог Асаф Мессерер на репетиции с артисткой балета Ольгой Лепешинской.Народный артист СССР Асаф Мессерер — представитель известнейшей театральной династии Мессерер — Плисецких, выпускник Московского хореографического училища, солист Большого театра, ведущий педагог и балетмейстер. Он танцевал, сочинял, преподавал.Обладал большой физической выносливостью, неповторимой исполнительской манерой, а его мощные высокие прыжки стали визитной карточкой танцора. Уже с восемнадцати лет он начал свою педагогическую деятельность.В 1923 году двадцатилетний артист Мессерер преподавал в Хореографическом училище при Большом театре, Хореографическом техникуме имени Луначарского и в Государственном техникуме кинематографии. В 1946 году исполнилось двадцать пять лет с начала его творческой деятельности. Несмотря на возраст, он продолжал танцевать еще несколько лет, до 1953 года, не упрощая трудные партии.Одной из партнерш Асаф Мессерер была прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Ольга Лепешинская, которая с детства любила танцевать, но мечтала стать инженером, как отец, и строить мосты. Судьба распорядилась иначе. Уже в 1933 году Лепешинская дебютировала в Большом театре. Обладая филигранной точностью движений и темпераментом, она с успехом исполняла как классические, так и современные партии.После смерти третьего мужа в 1962 году балерина ослепла. Спустя год итальянские врачи сумели вернуть ей зрение. В Италии же началась ее педагогическая карьера. Лепешинская приехала в Москву, но на сцену уже не вернулась. Руководство немецкого оперного театра "Комише опер" пригласило артистку помочь им в создании балетной труппы, и этой труппе она отдала почти десять лет. Затем она преподавала в Дрездене, Штутгарте, Мюнхене, Будапеште, Вене, Белграде, Стокгольме, Нью-Йорке, Токио. Лепешинская стала почетным гражданином и Западного, и Восточного Берлина, Белграда, Стокгольма и многих других городов.Блистательное партнерство Асафа Мессерера и Ольги Лепешинской в балете "Дон Кихот", их великолепное мастерство классического танца произвели фурор. Постановка имела такой успех, что Лепешинская в 1941 году была удостоена Сталинской премии 1-й степени — за большой вклад в искусство балета.Советский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и педагог Сергей Эйзенштейн читает лекцию студентам Всесоюзного государственного института кинематографии, 1 октября 1935 года.Сергей Эйзенштейн — признанный во всем мире гений кинематографа, разработавший фундаментальные работы по теории кино и новаторские приемы, изменившие мировую киноиндустрию. Режиссер дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок и Стивен Спилберг.В начале двадцатых годов Эйзенштейн создал свой первый фильм "Стачка", где показал режиссерский потенциал. Работа сразу получила приз на Всемирной выставке в Париже. Но завоевала мир его картина "Броненосец Потемкин". Фильм-легенду, сделавший мастера знаменитым, снимали без декораций и известных актеров. В 1926 году Американская киноакадемия присудила картине звание лучшего фильма года, а на Парижской выставке искусств лента получила высшую награду — "Супер гран-при". Сергей Эйзенштейн в 1928 году стал преподавать в Государственном техникуме кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова), позднее был назначен заведующим кафедрой режиссуры ВГИКа. Им разработана программа по теории и практике режиссуры, начата работа над книгой "Режиссура" на основе прочитанных им лекций. В 1937 году, будучи профессором, создает систематический курс и первую в мире программу по основам кинорежиссуры.Сергей Эйзенштейн никогда не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль.
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риа новости, фотография, мстислав ростропович, дмитрий шостакович, георгий свиридов, российская академия музыки имени гнесиных
Культура, РИА Новости, Фотография, Мстислав Ростропович, Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Российская академия музыки имени Гнесиных

Великие учителя: уникальные архивные снимки Гнесиной и Шостаковича

© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанкКомпозитор Дмитрий Шостакович со студентами на занятиях по инструментовке в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Композитор Дмитрий Шостакович со студентами на занятиях по инструментовке в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Яков Берлинер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечают Международный день учителя. Профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году. В нашей статье мы расскажем о выдающихся деятелях искусства, которые внесли неоценимый вклад в систему обучения.
На первом фото: советский композитор и педагог Дмитрий Шостакович на занятиях со студентами в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 9 октября 1947 год. Яков Берлинер/РИА Новости.
Крупнейший композитор XX века, пианист, дирижер, общественный деятель и педагог, номинант на премию "Оскар", дважды на "Грэмми" Дмитрий Шостакович получил первоначальное образование дома — обучался игре фортепиано у матери.
Мировая слава пришла к Шостаковичу в 20 лет, когда его Первую симфонию услышали не только на родине, но в США и Европе. Одна из выдающихся работ мастера, получившая широкую известность - Седьмая симфония, которую он начал писать во время Великой Отечественной войны летом 1941 года в блокадном Ленинграде. Впервые она была исполнена 9 августа 1942 года в осажденном городе в Большом зале филармонии оркестром радио.
Дмитрий Шостакович с 1937 года начал вести преподавательскую деятельность в Ленинградской консерватории, где занимал должность профессора. Среди его учеников был, в частности, композитор Георгий Свиридов. С июня 1943 года по приглашению директора Московской консерватории и своего друга Виссариона Шебалина переехал в Москву и стал работать там. Его учеником по классу инструментовки был известный виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович.
Осенью 1948 года композитор был лишен звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий за низкий профессиональный уровень. Лишь спустя тринадцать лет народный артист СССР вернулся к педагогике и до 1968 года руководил несколькими аспирантами в Ленинграде.
Великая актриса Фаина Раневская после встречи с Дмитрием Шостаковичем сказала: "Маленький, величественный, простой, скорбный. Скромный, знает ли, что он - гений?"
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкПианистка и педагог Елена Гнесина во время занятий со своими учениками
Пианистка и педагог Елена Гнесина во время занятий со своими учениками - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Иван Шагин
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Пианистка и педагог Елена Гнесина во время занятий со своими учениками.
Елена Фабиановна Гнесина — одна из сестер, открывших в 1895 году в Москве музыкальное училище — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Датой основания училища и становления большого комплекса учебных заведений считается 15 февраля — день зачисления первой ученицы в "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных".
Принимали в училище и детей, и взрослых, многих учили бесплатно. Важным средством музыкального воспитания Гнесины считали пение в хоре и участие в камерном ансамбле. Преподавателями выработана собственная методика обучения, многоступенчатая система музыкального образования, создан педагогический репертуар, который со временем сложился в систему русской "гнесинской" музыкальной педагогики.
К концу первого десятилетия своего существования училище зарекомендовало себя как одно из лучших в Москве, дающее высокопрофессиональное образование музыканта широкого профиля. За свою историю выпустило тысячи исполнителей, композиторов и педагогов.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и педагог Елена Гнесина была бессменным руководителем института до конца жизни. Возглавляя училище вела фортепианный класс, а также методику преподавания фортепиано. Ее педагогическая деятельность продолжалась более семидесяти лет.
В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Елены Гнесиной.
Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о праздновании юбилея пианистки, а также учреждении стипендии ее имени.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкБалетмейстер, танцовщик и педагог Асаф Мессерер на репетиции с артисткой балета Ольгой Лепешинской
Балетмейстер, танцовщик и педагог Асаф Мессерер на репетиции с артисткой балета Ольгой Лепешинской - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Балетмейстер, танцовщик и педагог Асаф Мессерер на репетиции с артисткой балета Ольгой Лепешинской.
Народный артист СССР Асаф Мессерер — представитель известнейшей театральной династии Мессерер — Плисецких, выпускник Московского хореографического училища, солист Большого театра, ведущий педагог и балетмейстер. Он танцевал, сочинял, преподавал.
Обладал большой физической выносливостью, неповторимой исполнительской манерой, а его мощные высокие прыжки стали визитной карточкой танцора. Уже с восемнадцати лет он начал свою педагогическую деятельность.
В 1923 году двадцатилетний артист Мессерер преподавал в Хореографическом училище при Большом театре, Хореографическом техникуме имени Луначарского и в Государственном техникуме кинематографии. В 1946 году исполнилось двадцать пять лет с начала его творческой деятельности. Несмотря на возраст, он продолжал танцевать еще несколько лет, до 1953 года, не упрощая трудные партии.
Одной из партнерш Асаф Мессерер была прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Ольга Лепешинская, которая с детства любила танцевать, но мечтала стать инженером, как отец, и строить мосты. Судьба распорядилась иначе. Уже в 1933 году Лепешинская дебютировала в Большом театре. Обладая филигранной точностью движений и темпераментом, она с успехом исполняла как классические, так и современные партии.
После смерти третьего мужа в 1962 году балерина ослепла. Спустя год итальянские врачи сумели вернуть ей зрение. В Италии же началась ее педагогическая карьера. Лепешинская приехала в Москву, но на сцену уже не вернулась. Руководство немецкого оперного театра "Комише опер" пригласило артистку помочь им в создании балетной труппы, и этой труппе она отдала почти десять лет. Затем она преподавала в Дрездене, Штутгарте, Мюнхене, Будапеште, Вене, Белграде, Стокгольме, Нью-Йорке, Токио. Лепешинская стала почетным гражданином и Западного, и Восточного Берлина, Белграда, Стокгольма и многих других городов.
Блистательное партнерство Асафа Мессерера и Ольги Лепешинской в балете "Дон Кихот", их великолепное мастерство классического танца произвели фурор. Постановка имела такой успех, что Лепешинская в 1941 году была удостоена Сталинской премии 1-й степени — за большой вклад в искусство балета.
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов | Перейти в медиабанкРежиссер театра и кино, профессор и педагог Сергей Эйзенштейн читает лекцию студентам Всесоюзного государственного института кинематографии
Режиссер театра и кино, профессор и педагог Сергей Эйзенштейн читает лекцию студентам Всесоюзного государственного института кинематографии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Советский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор и педагог Сергей Эйзенштейн читает лекцию студентам Всесоюзного государственного института кинематографии, 1 октября 1935 года.
Сергей Эйзенштейн — признанный во всем мире гений кинематографа, разработавший фундаментальные работы по теории кино и новаторские приемы, изменившие мировую киноиндустрию. Режиссер дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок и Стивен Спилберг.
В начале двадцатых годов Эйзенштейн создал свой первый фильм "Стачка", где показал режиссерский потенциал. Работа сразу получила приз на Всемирной выставке в Париже. Но завоевала мир его картина "Броненосец Потемкин". Фильм-легенду, сделавший мастера знаменитым, снимали без декораций и известных актеров. В 1926 году Американская киноакадемия присудила картине звание лучшего фильма года, а на Парижской выставке искусств лента получила высшую награду — "Супер гран-при".
Сергей Эйзенштейн в 1928 году стал преподавать в Государственном техникуме кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова), позднее был назначен заведующим кафедрой режиссуры ВГИКа. Им разработана программа по теории и практике режиссуры, начата работа над книгой "Режиссура" на основе прочитанных им лекций. В 1937 году, будучи профессором, создает систематический курс и первую в мире программу по основам кинорежиссуры.
Сергей Эйзенштейн никогда не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль.
Начало учебного года в средней школе № 879 в Москве, 1974 год - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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КультураРИА НовостиФотографияМстислав РостроповичДмитрий ШостаковичГеоргий СвиридовРоссийская академия музыки имени Гнесиных
 
 
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