https://ria.ru/20231005/ubiystvo-1900678153.html

Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине - РИА Новости, 05.10.2023

Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого ночью в четверг было найдено в багажнике остановленной на дороге машины, его родственника,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:04

2023-10-05T14:04

2023-10-05T14:04

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого ночью в четверг было найдено в багажнике остановленной на дороге машины, его родственника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. Ранее в полиции РИА Новости сообщили о задержании водителя и пассажира "Лады", в багажнике которой перевозили тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею. По данным источников агентства в силовых структурах, задержанным 18 и 14 лет. "Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство). Подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого", - отметили в СК. Предварительно установлено, что преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений.

https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html

тюмень

тюменская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)