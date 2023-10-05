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Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине - РИА Новости, 05.10.2023
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14:04 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ubiystvo-1900678153.html
Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине
Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине - РИА Новости, 05.10.2023
Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине
Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого ночью в четверг было найдено в багажнике остановленной на дороге машины, его родственника,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:04
2023-10-05T14:04
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого ночью в четверг было найдено в багажнике остановленной на дороге машины, его родственника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. Ранее в полиции РИА Новости сообщили о задержании водителя и пассажира "Лады", в багажнике которой перевозили тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею. По данным источников агентства в силовых структурах, задержанным 18 и 14 лет. "Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство). Подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого", - отметили в СК. Предварительно установлено, что преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений.
https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html
тюмень
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

В убийстве тюменца, чье тело нашли в багажнике, заподозрили его родственника

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого ночью в четверг было найдено в багажнике остановленной на дороге машины, его родственника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
Ранее в полиции РИА Новости сообщили о задержании водителя и пассажира "Лады", в багажнике которой перевозили тело мужчины с огнестрельными ранениями в шею. По данным источников агентства в силовых структурах, задержанным 18 и 14 лет.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в поселке Московском (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство). Подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого", - отметили в СК.
Предварительно установлено, что преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
СК раскрыл детали убийства мужчины, чье тело нашли в Mercedes в Москве
7 сентября 2022, 14:22
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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