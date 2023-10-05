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Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры - РИА Новости, 05.10.2023
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11:38 05.10.2023 (обновлено: 11:43 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ubiystvo-1900627788.html
Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры
Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры - РИА Новости, 05.10.2023
Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры
Житель Омской области поссорился с двумя мужчинами в кафе, после чего сел за руль минивэна и сбил их, один из пострадавших скончался, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:38
2023-10-05T11:43
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Житель Омской области поссорился с двумя мужчинами в кафе, после чего сел за руль минивэна и сбил их, один из пострадавших скончался, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Мужчина отдыхал 1 октября в кафе в поселке Черлак Омской области. Там у него произошла ссора с двумя братьями. "Подозреваемый после ссоры в кафе, действуя из личных неприязненных отношений, с целью убийства, управляя автомобилем Honda Stepwgn, совершил наезд на двух пешеходов, один из которых – 34-летний мужчина - от полученных травм скончался", - сказали в пресс-службе. Владельца авто задержали и планируют арестовать. На 43-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".
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омская область
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры

В Омской области мужчина поругался с 2 братьями в кафе, а потом сбил их машиной

© Фото : СУ СК России по Омской области/TelegramМесто происшествия, где житель Омской области совершил наезд на двух пешеходов
Место происшествия, где житель Омской области совершил наезд на двух пешеходов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : СУ СК России по Омской области/Telegram
Место происшествия, где житель Омской области совершил наезд на двух пешеходов
Читать ria.ru в
ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Житель Омской области поссорился с двумя мужчинами в кафе, после чего сел за руль минивэна и сбил их, один из пострадавших скончался, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Мужчина отдыхал 1 октября в кафе в поселке Черлак Омской области. Там у него произошла ссора с двумя братьями.
«
"Подозреваемый после ссоры в кафе, действуя из личных неприязненных отношений, с целью убийства, управляя автомобилем Honda Stepwgn, совершил наезд на двух пешеходов, один из которых – 34-летний мужчина - от полученных травм скончался", - сказали в пресс-службе.
Владельца авто задержали и планируют арестовать. На 43-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".
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ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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