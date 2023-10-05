https://ria.ru/20231005/ubiystvo-1900627788.html

Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры

Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры - РИА Новости, 05.10.2023

Житель Омской области на машине сбил двух человек после ссоры

Житель Омской области поссорился с двумя мужчинами в кафе, после чего сел за руль минивэна и сбил их, один из пострадавших скончался, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:38

2023-10-05T11:38

2023-10-05T11:43

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 5 окт - РИА Новости. Житель Омской области поссорился с двумя мужчинами в кафе, после чего сел за руль минивэна и сбил их, один из пострадавших скончался, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Мужчина отдыхал 1 октября в кафе в поселке Черлак Омской области. Там у него произошла ссора с двумя братьями. "Подозреваемый после ссоры в кафе, действуя из личных неприязненных отношений, с целью убийства, управляя автомобилем Honda Stepwgn, совершил наезд на двух пешеходов, один из которых – 34-летний мужчина - от полученных травм скончался", - сказали в пресс-службе. Владельца авто задержали и планируют арестовать. На 43-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

https://ria.ru/20230828/voditel-1892669114.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)