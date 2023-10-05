https://ria.ru/20231005/turpotok-1900747191.html

Власти: турпоток в Адыгею после запуска курорта "Лагонаки" вырастет вдвое

Власти: турпоток в Адыгею после запуска курорта "Лагонаки" вырастет вдвое - РИА Новости, 05.10.2023

Власти: турпоток в Адыгею после запуска курорта "Лагонаки" вырастет вдвое

Власти Адыгеи ожидают, что в результате реализации инвестпроекта по созданию горного экокурорта "Лагонаки" туристический поток в регион увеличится вдвое,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:13

2023-10-05T17:13

2023-10-05T17:13

республика адыгея

экономика

россия

дмитрий чернышенко

мурат кумпилов

герман греф

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900742074_0:20:2784:1586_1920x0_80_0_0_42f5ada553c78230ceba41fafeeb803b.jpg

МАЙКОП, 5 окт — РИА Новости. Власти Адыгеи ожидают, что в результате реализации инвестпроекта по созданию горного экокурорта "Лагонаки" туристический поток в регион увеличится вдвое, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и главу "Сбербанка" Германа Грефа о ходе реализации проекта создания горнолыжного экокурорта "Лагонаки" и этнопарка на Дегуакской поляне. В частности Кумпилов рассказал, что сейчас реализуется первый этап строительства экокурорта. До конца 2025 года там планируют завершить возведение комплекса гостиниц на 690 номеров, шесть подвесных канатных дорог и горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 километров. К 2030 году протяженность трасс должна увеличится до 37 километров, а номерной фонд – до 2,5 тысячи единиц. Предполагаемый объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей, а на обеспечивающую инфраструктуру, которой занимаются региональные власти, в рамках отраслевого нацпроекта предусмотрено 6,4 миллиарда рублей. Глава Адыгеи также отметил, что при реализации этого инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы, а при строительстве акцент будет сделан на альтернативные источники энергии, раздельный сбор мусора и "умные" системы управления освещением. Второй крупный проект - туристско-рекреационный парк - реализуется недалеко от станицы Даховской, расположенной на Дегуакской поляне. Общая площадь парка составит 110 гектаров. В настоящее время идет строительство автомобильной дороги до поляны, а также объектов газо- и электроснабжения. В самом этнопарке будут созданы подворья, ремесленные мастерские, объекты общепита, отведены места для ярмарок и событийных мероприятий. В перспективе сюда планируется перенести главный гастрономический праздник республики – фестиваль адыгейского сыра. В свою очередь Чернышенко отметил активное участие республики в реализации туристического нацпроекта, по которому регион в 2023 году получил четыре миллиарда рублей. "Одним из результатов проводимой работы является растущий интерес к региону. Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, турпоток в республику увеличивается, по итогам прошлого года он превысил показатели допандеймийного 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в Адыгее в текущем году, как и по всей стране, наблюдался повышенный спрос на туристические услуги. "За последние годы в Адыгею ежегодно приезжает не меньше полумиллиона человек. Только фестиваль адыгейского сыра в сентябре посетило порядка 36 тысяч человек. При этом турпоток может, как минимум, вдвое увеличиться после реализации якорного проекта – создания всесезонного горнолыжного экокурорта "Лагонаки", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20230719/lagonaki-1884991024.html

https://ria.ru/20230705/doroga-1882379719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, герман греф, сбербанк россии