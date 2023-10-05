Рейтинг@Mail.ru
Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
11:55 05.10.2023 (обновлено: 12:26 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/tsenanatovar-1900643731.html
Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте
Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте - РИА Новости, 05.10.2023
Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте
Продавец не может менять объявленную покупателю цену на товар, ссылаясь на сбой на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XII... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:55
2023-10-05T12:26
твой бизнес
вячеслав лебедев
атр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Продавец не может менять объявленную покупателю цену на товар, ссылаясь на сбой на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XII Международном юридическом форуме стран АТР.&quot;В социальном государстве свобода договора не должна приводить к нарушению прав граждан, которым обеспечивается повышенная правовая защита в договорных правоотношениях&quot;, - пояснил он.Он напомнил, что законодательные положения о праве исполнителя в одностороннем порядке отказаться от договора оказания услуг не распространяются на договоры с участием граждан-потребителей.&quot;Суды также учитывают, что при осуществлении торговли в сети интернет продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта&quot;, - заявил ЛебедевБольшой резонанс ранее получила история волгоградца, который купил на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя и потом долго судился с магазином, отказавшимся отдать покупки.Изначально деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина, однако впоследствии мужчина получил уведомление о невозможности доставки, и деньги вернули.В итоге истец дошел до Верховного суда России, который встал на сторону покупателя и постановил пересмотреть дело. Нижестоящая инстанция, однако, в итоге повторно отклонила иск волгоградца. О мотивировке этого решения пока не сообщалось.
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав лебедев, атр
Твой бизнес, Вячеслав Лебедев, АТР

Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Продавец не может менять объявленную покупателю цену на товар, ссылаясь на сбой на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XII Международном юридическом форуме стран АТР.
«

"В социальном государстве свобода договора не должна приводить к нарушению прав граждан, которым обеспечивается повышенная правовая защита в договорных правоотношениях", - пояснил он.

Он напомнил, что законодательные положения о праве исполнителя в одностороннем порядке отказаться от договора оказания услуг не распространяются на договоры с участием граждан-потребителей.
«

"Суды также учитывают, что при осуществлении торговли в сети интернет продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта", - заявил Лебедев

Большой резонанс ранее получила история волгоградца, который купил на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя и потом долго судился с магазином, отказавшимся отдать покупки.
Изначально деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина, однако впоследствии мужчина получил уведомление о невозможности доставки, и деньги вернули.
В итоге истец дошел до Верховного суда России, который встал на сторону покупателя и постановил пересмотреть дело. Нижестоящая инстанция, однако, в итоге повторно отклонила иск волгоградца. О мотивировке этого решения пока не сообщалось.
 
Твой бизнесВячеслав ЛебедевАТР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала