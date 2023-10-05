https://ria.ru/20231005/tsenanatovar-1900643731.html

Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте

Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте - РИА Новости, 05.10.2023

Глава ВС РФ: продавец не может менять цену на товар из-за сбоя на сайте

Продавец не может менять объявленную покупателю цену на товар, ссылаясь на сбой на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XII... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:55

2023-10-05T11:55

2023-10-05T12:26

твой бизнес

вячеслав лебедев

атр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Продавец не может менять объявленную покупателю цену на товар, ссылаясь на сбой на сайте, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XII Международном юридическом форуме стран АТР."В социальном государстве свобода договора не должна приводить к нарушению прав граждан, которым обеспечивается повышенная правовая защита в договорных правоотношениях", - пояснил он.Он напомнил, что законодательные положения о праве исполнителя в одностороннем порядке отказаться от договора оказания услуг не распространяются на договоры с участием граждан-потребителей."Суды также учитывают, что при осуществлении торговли в сети интернет продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта", - заявил ЛебедевБольшой резонанс ранее получила история волгоградца, который купил на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя и потом долго судился с магазином, отказавшимся отдать покупки.Изначально деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина, однако впоследствии мужчина получил уведомление о невозможности доставки, и деньги вернули.В итоге истец дошел до Верховного суда России, который встал на сторону покупателя и постановил пересмотреть дело. Нижестоящая инстанция, однако, в итоге повторно отклонила иск волгоградца. О мотивировке этого решения пока не сообщалось.

атр

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вячеслав лебедев, атр