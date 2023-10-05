https://ria.ru/20231005/toplivo-1900821128.html

Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт

Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023

Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт

Правительство России в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт топлива: сначала допустить к нему только нефтеперерабатывающие заводы, а впоследствии... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:16

2023-10-05T22:16

2023-10-05T22:16

экономика

россия

игорь юшков

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт топлива: сначала допустить к нему только нефтеперерабатывающие заводы, а впоследствии скорректировать параметры топливного демпфера, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Для стабилизации внутреннего рынка кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что для долгосрочной балансировки рынка топлива кабмин планирует принять ряд дополнительных мер. Министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что сейчас готовятся оперативные и долгосрочные решения, в том числе "на всех уровнях" обсуждается вопрос с ослаблением ограничений экспорта. По данным газеты "Коммерсант", на совещании у Новака 4 октября окончательных решений принято не было, но Минэнерго будет поручено разработать критерии для постепенного снятия ограничений. "Власти могут сначала допустить к экспорту производителей нефтепродуктов, чтобы не было никаких спекулянтов. То есть, если ты сам произвел топливо, тогда тебе можно экспортировать. Таким образом, только НПЗ смогут экспортировать, без перекупщиков", - сказал эксперт. "Но необходимо еще выработать механизм, как будет определяться цена на топливо в долгосрочной перспективе без такого грубого участия государства. Для этого нужно скорректировать механизмы, которые сдерживают цены, в частности, демпфирующую надбавку. Встает вопрос о том, чтобы убрать коэффициент 0,5, который привел к снижению выплат по демпферу", - добавил Юшков. Как предполагает собеседник агентства, Минэнерго хочет постепенно снимать запрет на экспорт нефтепродуктов. Сейчас НПЗ продолжают "по инерции" вырабатывать дизтопливо в прежнем объеме, потом продукт просто идет в хранилища, указывает Юшков. Если долго не снимать запрет на экспорт нефтепродуктов, то сократятся объемы производства на НПЗ, заключает эксперт. Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое - в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

https://ria.ru/20231004/neft-1900558997.html

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экономика, россия, игорь юшков, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), фонд национальной энергетической безопасности