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Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023
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22:16 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/toplivo-1900821128.html
Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт
Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023
Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт
Правительство России в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт топлива: сначала допустить к нему только нефтеперерабатывающие заводы, а впоследствии... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:16
2023-10-05T22:16
экономика
россия
игорь юшков
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт топлива: сначала допустить к нему только нефтеперерабатывающие заводы, а впоследствии скорректировать параметры топливного демпфера, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Для стабилизации внутреннего рынка кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что для долгосрочной балансировки рынка топлива кабмин планирует принять ряд дополнительных мер. Министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что сейчас готовятся оперативные и долгосрочные решения, в том числе "на всех уровнях" обсуждается вопрос с ослаблением ограничений экспорта. По данным газеты "Коммерсант", на совещании у Новака 4 октября окончательных решений принято не было, но Минэнерго будет поручено разработать критерии для постепенного снятия ограничений. "Власти могут сначала допустить к экспорту производителей нефтепродуктов, чтобы не было никаких спекулянтов. То есть, если ты сам произвел топливо, тогда тебе можно экспортировать. Таким образом, только НПЗ смогут экспортировать, без перекупщиков", - сказал эксперт. "Но необходимо еще выработать механизм, как будет определяться цена на топливо в долгосрочной перспективе без такого грубого участия государства. Для этого нужно скорректировать механизмы, которые сдерживают цены, в частности, демпфирующую надбавку. Встает вопрос о том, чтобы убрать коэффициент 0,5, который привел к снижению выплат по демпферу", - добавил Юшков. Как предполагает собеседник агентства, Минэнерго хочет постепенно снимать запрет на экспорт нефтепродуктов. Сейчас НПЗ продолжают "по инерции" вырабатывать дизтопливо в прежнем объеме, потом продукт просто идет в хранилища, указывает Юшков. Если долго не снимать запрет на экспорт нефтепродуктов, то сократятся объемы производства на НПЗ, заключает эксперт. Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое - в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
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экономика, россия, игорь юшков, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Россия, Игорь Юшков, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Фонд национальной энергетической безопасности
Россия может ослабить запрет на экспорт топлива, считает эксперт

Эксперт Юшков: РФ может ослабить запрет на экспорт топлива, допустив к нему НПЗ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт топлива: сначала допустить к нему только нефтеперерабатывающие заводы, а впоследствии скорректировать параметры топливного демпфера, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Для стабилизации внутреннего рынка кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что для долгосрочной балансировки рынка топлива кабмин планирует принять ряд дополнительных мер. Министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что сейчас готовятся оперативные и долгосрочные решения, в том числе "на всех уровнях" обсуждается вопрос с ослаблением ограничений экспорта. По данным газеты "Коммерсант", на совещании у Новака 4 октября окончательных решений принято не было, но Минэнерго будет поручено разработать критерии для постепенного снятия ограничений.
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"Власти могут сначала допустить к экспорту производителей нефтепродуктов, чтобы не было никаких спекулянтов. То есть, если ты сам произвел топливо, тогда тебе можно экспортировать. Таким образом, только НПЗ смогут экспортировать, без перекупщиков", - сказал эксперт.
"Но необходимо еще выработать механизм, как будет определяться цена на топливо в долгосрочной перспективе без такого грубого участия государства. Для этого нужно скорректировать механизмы, которые сдерживают цены, в частности, демпфирующую надбавку. Встает вопрос о том, чтобы убрать коэффициент 0,5, который привел к снижению выплат по демпферу", - добавил Юшков.
Как предполагает собеседник агентства, Минэнерго хочет постепенно снимать запрет на экспорт нефтепродуктов. Сейчас НПЗ продолжают "по инерции" вырабатывать дизтопливо в прежнем объеме, потом продукт просто идет в хранилища, указывает Юшков. Если долго не снимать запрет на экспорт нефтепродуктов, то сократятся объемы производства на НПЗ, заключает эксперт.
Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое - в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
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ЭкономикаРоссияИгорь ЮшковАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Фонд национальной энергетической безопасности
 
 
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