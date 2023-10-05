https://ria.ru/20231005/toplivo-1900712142.html

ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня

ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня - РИА Новости, 05.10.2023

ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня

Цены на топливо на российских заправках должны быть снижены до экономически обоснованных, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:41

2023-10-05T15:41

2023-10-05T15:41

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Цены на топливо на российских заправках должны быть снижены до экономически обоснованных, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. ФАС в четверг сообщила, что в связи со снижением биржевых цен на нефтепродукты направила письмо вертикально интегрированным и независимым нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо на заправках. Отвечая журналистам на вопрос, до какого уровня должны быть снижены цены, Шаскольский сказал: "Это должен быть экономически обоснованный уровень. Мы говорим о том, что нефтяные компании обязаны обеспечить внутреннего потребителя, в том числе сельхозтоваропроизводителя. Сейчас меры приняты, привели к снижению цены во всех сегментах рынка газомоторных топлив, это позволяет закупить впрок по хорошим ценам". "(Нефтяные - ред.) компании не в простом положении находятся, нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы на полную мощность самих заводов. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки. Поэтому эти меры должны быть выверенными", - продолжил глава ФАС. Вместе с тем сейчас в России обсуждаются предложения рассмотреть для топливного рынка схему, применяемую для удобренщиков, о приоритетных поставках на внутренний рынок. Также ФАС анализирует поведение нефтяных компаний на топливном рынке. Ранее служба уже завела несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо. "Пока мы нашли злоупотребления в отдельных компаниях, по ним идет проверка - это трейдеры, а также нефтебазы. Среднеоптовый сегмент мы смотрим, там есть нарушения, поэтому пока проверяем там", - добавил Шаскольский.

https://ria.ru/20231004/neft-1900558997.html

https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)