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ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня - РИА Новости, 05.10.2023
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15:41 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/toplivo-1900712142.html
ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня
ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня - РИА Новости, 05.10.2023
ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня
Цены на топливо на российских заправках должны быть снижены до экономически обоснованных, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:41
2023-10-05T15:41
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Цены на топливо на российских заправках должны быть снижены до экономически обоснованных, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. ФАС в четверг сообщила, что в связи со снижением биржевых цен на нефтепродукты направила письмо вертикально интегрированным и независимым нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо на заправках. Отвечая журналистам на вопрос, до какого уровня должны быть снижены цены, Шаскольский сказал: "Это должен быть экономически обоснованный уровень. Мы говорим о том, что нефтяные компании обязаны обеспечить внутреннего потребителя, в том числе сельхозтоваропроизводителя. Сейчас меры приняты, привели к снижению цены во всех сегментах рынка газомоторных топлив, это позволяет закупить впрок по хорошим ценам". "(Нефтяные - ред.) компании не в простом положении находятся, нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы на полную мощность самих заводов. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки. Поэтому эти меры должны быть выверенными", - продолжил глава ФАС. Вместе с тем сейчас в России обсуждаются предложения рассмотреть для топливного рынка схему, применяемую для удобренщиков, о приоритетных поставках на внутренний рынок. Также ФАС анализирует поведение нефтяных компаний на топливном рынке. Ранее служба уже завела несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо. "Пока мы нашли злоупотребления в отдельных компаниях, по ним идет проверка - это трейдеры, а также нефтебазы. Среднеоптовый сегмент мы смотрим, там есть нарушения, поэтому пока проверяем там", - добавил Шаскольский.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС призвала снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня

ФАС призвала снизить цены на топливо на АЗС до экономически обоснованного уровня

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Цены на топливо на российских заправках должны быть снижены до экономически обоснованных, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
ФАС в четверг сообщила, что в связи со снижением биржевых цен на нефтепродукты направила письмо вертикально интегрированным и независимым нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо на заправках.
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Отвечая журналистам на вопрос, до какого уровня должны быть снижены цены, Шаскольский сказал: "Это должен быть экономически обоснованный уровень. Мы говорим о том, что нефтяные компании обязаны обеспечить внутреннего потребителя, в том числе сельхозтоваропроизводителя. Сейчас меры приняты, привели к снижению цены во всех сегментах рынка газомоторных топлив, это позволяет закупить впрок по хорошим ценам".
"(Нефтяные - ред.) компании не в простом положении находятся, нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы на полную мощность самих заводов. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки. Поэтому эти меры должны быть выверенными", - продолжил глава ФАС.
Вместе с тем сейчас в России обсуждаются предложения рассмотреть для топливного рынка схему, применяемую для удобренщиков, о приоритетных поставках на внутренний рынок.
Также ФАС анализирует поведение нефтяных компаний на топливном рынке. Ранее служба уже завела несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо. "Пока мы нашли злоупотребления в отдельных компаниях, по ним идет проверка - это трейдеры, а также нефтебазы. Среднеоптовый сегмент мы смотрим, там есть нарушения, поэтому пока проверяем там", - добавил Шаскольский.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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