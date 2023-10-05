https://ria.ru/20231005/toplivo-1900630459.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива

В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива - РИА Новости, 05.10.2023

В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:48

2023-10-05T11:48

2023-10-05T11:56

экономика

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие меры, какого-то дедлайна нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет, запрет будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, то будут уже рассматриваться другие меры", - сообщил Песков, отвечая вопрос журналистов, когда Россия отменит запрет на экспорт топлива.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

https://ria.ru/20231004/neft-1900558997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дмитрий песков, россия