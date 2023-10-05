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В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива
В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива - РИА Новости, 05.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива
Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:48
2023-10-05T11:48
2023-10-05T11:56
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие меры, какого-то дедлайна нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет, запрет будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, то будут уже рассматриваться другие меры", - сообщил Песков, отвечая вопрос журналистов, когда Россия отменит запрет на экспорт топлива.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
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экономика, дмитрий песков, россия
Экономика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления экспорта топлива
Песков заявил об отсутствии конкретных сроков возобновления экспорта топлива