https://ria.ru/20231005/tauber-1900823767.html

Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц

Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц - РИА Новости, 05.10.2023

Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц

Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер подала обращение в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать отказ избиркома от... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:33

2023-10-05T22:33

2023-10-05T22:33

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер подала обращение в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать отказ избиркома от регистрации ее кандидатуры в предвыборной кампании на пост мэра города Бельцы. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер. "Точка в вопросе моего участия в выборах на пост мэра муниципия Бельцы не поставлена. И мы продолжаем предпринимать все действия, чтоб эта точка стала именно концом творящегося беспредела со стороны (президента Молдавии - ред.) Майи Санду и PAS (ПДС - правящей партии "Действие и солидарность") … Следующей инстанцией, в которую мы уже подали обращение, является Апелляционная палата Кишинева", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Политик отметила, что отказ местной избирательной комиссии Бельц в регистрации был для нее ожидаем, так как уже само заседание комиссии по ее вопросу "заведомо проходило с нарушением", в отсутствие Таубер. Она также обратила внимание на то, что в отчете юридического департамента парламента в связи с данным законопроектом содержится ряд замечаний его автору. "Интересным фактом сегодня стало и отсутствие заключения со стороны Центральной Избирательной Комиссии и невозможность высказаться положительно со стороны данного органа о принятом вчера в парламенте законе "PAS", - подчеркнула Таубер. Ранее избирательная комиссия Бельц отказала Таубер в регистрации, поэтому она опротестовала это решение в Центризбиркоме Молдавии, тот поддержал решение местной избирательной комиссии. Однако после решения КС о незаконности запрета избирком пошел Таубер навстречу и выдал ей подписные листы. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231004/opros-1900428971.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду