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Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц - РИА Новости, 05.10.2023
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22:33 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/tauber-1900823767.html
Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц
Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц - РИА Новости, 05.10.2023
Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц
Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер подала обращение в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать отказ избиркома от... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:33
2023-10-05T22:33
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер подала обращение в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать отказ избиркома от регистрации ее кандидатуры в предвыборной кампании на пост мэра города Бельцы. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер. "Точка в вопросе моего участия в выборах на пост мэра муниципия Бельцы не поставлена. И мы продолжаем предпринимать все действия, чтоб эта точка стала именно концом творящегося беспредела со стороны (президента Молдавии - ред.) Майи Санду и PAS (ПДС - правящей партии "Действие и солидарность") … Следующей инстанцией, в которую мы уже подали обращение, является Апелляционная палата Кишинева", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Политик отметила, что отказ местной избирательной комиссии Бельц в регистрации был для нее ожидаем, так как уже само заседание комиссии по ее вопросу "заведомо проходило с нарушением", в отсутствие Таубер. Она также обратила внимание на то, что в отчете юридического департамента парламента в связи с данным законопроектом содержится ряд замечаний его автору. "Интересным фактом сегодня стало и отсутствие заключения со стороны Центральной Избирательной Комиссии и невозможность высказаться положительно со стороны данного органа о принятом вчера в парламенте законе "PAS", - подчеркнула Таубер. Ранее избирательная комиссия Бельц отказала Таубер в регистрации, поэтому она опротестовала это решение в Центризбиркоме Молдавии, тот поддержал решение местной избирательной комиссии. Однако после решения КС о незаконности запрета избирком пошел Таубер навстречу и выдал ей подписные листы. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Таубер опротестовала отказ избиркома в участии в выборах на пост мэра Бельц

Таубер опротестовала отказ ЦИК Молдавии в участии в выборах на пост мэра Бельц

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер подала обращение в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать отказ избиркома от регистрации ее кандидатуры в предвыборной кампании на пост мэра города Бельцы.
Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер.
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"Точка в вопросе моего участия в выборах на пост мэра муниципия Бельцы не поставлена. И мы продолжаем предпринимать все действия, чтоб эта точка стала именно концом творящегося беспредела со стороны (президента Молдавии - ред.) Майи Санду и PAS (ПДС - правящей партии "Действие и солидарность") … Следующей инстанцией, в которую мы уже подали обращение, является Апелляционная палата Кишинева", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Политик отметила, что отказ местной избирательной комиссии Бельц в регистрации был для нее ожидаем, так как уже само заседание комиссии по ее вопросу "заведомо проходило с нарушением", в отсутствие Таубер. Она также обратила внимание на то, что в отчете юридического департамента парламента в связи с данным законопроектом содержится ряд замечаний его автору. "Интересным фактом сегодня стало и отсутствие заключения со стороны Центральной Избирательной Комиссии и невозможность высказаться положительно со стороны данного органа о принятом вчера в парламенте законе "PAS", - подчеркнула Таубер.
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Ранее избирательная комиссия Бельц отказала Таубер в регистрации, поэтому она опротестовала это решение в Центризбиркоме Молдавии, тот поддержал решение местной избирательной комиссии. Однако после решения КС о незаконности запрета избирком пошел Таубер навстречу и выдал ей подписные листы.
Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
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