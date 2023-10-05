https://ria.ru/20231005/suverenitet-1900741311.html
Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин
Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин
Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, выбрасывается "на помойку", мир загнан в противостояние "мы - они", это порочное наследие ХХ века, заявил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:01
2023-10-05T17:01
2023-10-05T17:22
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, выбрасывается "на помойку", мир загнан в противостояние "мы - они", это порочное наследие ХХ века, заявил президент России Владимир Путин."В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините на помойку. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния "мы - они" - порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае её наиболее агрессивных проявлений", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин
Путин: понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается и выбрасывается