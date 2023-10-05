https://ria.ru/20231005/suverenitet-1900741311.html

Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин

Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, заявил Путин

Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, выбрасывается "на помойку", мир загнан в противостояние "мы - они", это порочное наследие ХХ века, заявил... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:01

2023-10-05T17:01

2023-10-05T17:22

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, выбрасывается "на помойку", мир загнан в противостояние "мы - они", это порочное наследие ХХ века, заявил президент России Владимир Путин."В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините на помойку. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния "мы - они" - порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае её наиболее агрессивных проявлений", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230909/suverenitet-1895181288.html

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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире