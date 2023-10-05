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Спикер Липецкого облсовета привез стройматериалы для блиндажей в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2023
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15:05 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/stroymaterialy-1900697910.html
Спикер Липецкого облсовета привез стройматериалы для блиндажей в зоне СВО
Спикер Липецкого облсовета привез стройматериалы для блиндажей в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Спикер Липецкого облсовета привез стройматериалы для блиндажей в зоне СВО
Председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков рассказал, что он с коллегами привёз лес и стройматериалы для обустройства и утепления блиндажей в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:05
2023-10-05T15:05
надежные люди
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков рассказал, что он с коллегами привёз лес и стройматериалы для обустройства и утепления блиндажей в зоне проведения спецоперации. "Сегодня с коллегами доставили в полк, где служат наши липецкие ребята, необходимые стройматериалы, лес для обустройства новых блиндажей, их утепления", - рассказал Сериков в своём Telegram-канале. Он добавил, что вместе с коллегами передал военнослужащим дроны, приборы ночного видения, тепловизоры, печки и другую технику. "В сборе этого груза участвовали общественные фонды, промышленники, депутаты и неравнодушные граждане", - добавил Сериков. Сериков регулярно отправляет гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО, неоднократно финансировал эти покупки за счёт личных средств. В конце августа он передал груз на сумму больше 3,3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231003/peredacha-1900219353.html
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липецкая область
Надежные люди, Липецкая область
Спикер Липецкого облсовета привез стройматериалы для блиндажей в зоне СВО

Спикер Сериков привез стройматериалы для обустройства блиндажей в зоне СВО

© Фото : Владимир Сериков/TelegramСпикер Липецкого облсовета Владимир Сериков с коллегами привез стройматериалы для обустройства блиндажей в зоне СВО
Спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков с коллегами привез стройматериалы для обустройства блиндажей в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Владимир Сериков/Telegram
Спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков с коллегами привез стройматериалы для обустройства блиндажей в зоне СВО
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков рассказал, что он с коллегами привёз лес и стройматериалы для обустройства и утепления блиндажей в зоне проведения спецоперации.
«
"Сегодня с коллегами доставили в полк, где служат наши липецкие ребята, необходимые стройматериалы, лес для обустройства новых блиндажей, их утепления", - рассказал Сериков в своём Telegram-канале.
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Он добавил, что вместе с коллегами передал военнослужащим дроны, приборы ночного видения, тепловизоры, печки и другую технику.
«
"В сборе этого груза участвовали общественные фонды, промышленники, депутаты и неравнодушные граждане", - добавил Сериков.
Сериков регулярно отправляет гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО, неоднократно финансировал эти покупки за счёт личных средств. В конце августа он передал груз на сумму больше 3,3 миллионов рублей.
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