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В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:47 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900831615.html
В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении
В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении
Украинские войска активизировались на Ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:47
2023-10-05T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска активизировались на Ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов Telegram-канале. "Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 боевики ВСУ пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении наших позиций северней н.п. Копани", - написал Рогов.По его словам, на этом участке фронта идет бой высокой интенсивности. "С обеих сторон работает тяжелая артиллерия и РСЗО. Наша фронтовая авиация отрабатывает по нацистам ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении

Рогов сообщил об активизации ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска активизировались на Ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов Telegram-канале.
"Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 боевики ВСУ пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении наших позиций северней н.п. Копани", - написал Рогов.
По его словам, на этом участке фронта идет бой высокой интенсивности.
"С обеих сторон работает тяжелая артиллерия и РСЗО. Наша фронтовая авиация отрабатывает по нацистам ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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