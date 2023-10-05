https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900831615.html

В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении

В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.10.2023

В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении

Украинские войска активизировались на Ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:47

2023-10-05T23:47

2023-10-05T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска активизировались на Ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов Telegram-канале. "Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 боевики ВСУ пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении наших позиций северней н.п. Копани", - написал Рогов.По его словам, на этом участке фронта идет бой высокой интенсивности. "С обеих сторон работает тяжелая артиллерия и РСЗО. Наша фронтовая авиация отрабатывает по нацистам ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины