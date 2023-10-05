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Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения
ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:23
2023-10-05T20:23
2023-10-05T20:33
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения
Путин: ВС России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения на Украине