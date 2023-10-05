Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 05.10.2023 (обновлено: 20:33 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900805507.html
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения
ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:23
2023-10-05T20:33
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_02284232341d533d322f182bddb3e067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения

Путин: ВС России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
6 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала