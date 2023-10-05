https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900805507.html

Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения

Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил об уверенности российских войск на линии соприкосновения

ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:23

2023-10-05T20:23

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специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. ВС РФ на линии соприкосновения на Украине чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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украина, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, в мире