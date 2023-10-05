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ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 05.10.2023 (обновлено: 14:47 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900682223.html
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих
Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе села Работино Запорожской области."Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две самоходные артиллерийские установки "Caezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих

МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены более 35 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
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Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе села Работино Запорожской области.
"Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две самоходные артиллерийские установки "Caezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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