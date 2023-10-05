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ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих
Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе села Работино Запорожской области."Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две самоходные артиллерийские установки "Caezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих
МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены более 35 украинских военнослужащих