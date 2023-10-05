https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900682223.html

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ на Запорожском направлении потеряли более 35 военнослужащих

Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:16

2023-10-05T14:16

2023-10-05T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Войска Украины на Запорожском направлениях за сутки потеряли более 35 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе села Работино Запорожской области."Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две самоходные артиллерийские установки "Caezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины