https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900631393.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:29

2023-10-05T16:29

2023-10-05T16:29

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 107 районах. Уничтожен склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили авиационную управляемую бомбу JDAM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 27 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 484 самолета, 250 вертолетов, 7518 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 1160 реактивных систем залпового огня, 12 334 танка и других бронемашин, 6658 орудий полевой артиллерии и 13 809 единиц автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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