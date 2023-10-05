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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 05.10.2023
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06:33 05.10.2023 (обновлено: 08:37 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900582784.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 05.10.2023
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов
Артиллеристы бригады береговой обороны группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт украинских войск со складом боеприпасов в районе херсонских островов,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:33
2023-10-05T08:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 5 окт — РИА Новости. Артиллеристы бригады береговой обороны группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт украинских войск со складом боеприпасов в районе херсонских островов, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Разведка обнаружила скопление живой силы противника на правом берегу, мы нанесли огневое поражение. По данным визуального контроля, уничтожен опорный пункт противника со складом БК (боекомплекта. — Прим. ред.)&quot;, — заявил агентству командир артиллерийского расчета орудия Д-20 бригады береговой обороны группировки войск &quot;Днепр&quot; с позывным Режиссер.По его словам, артиллеристы подразделения, несущие боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, ежедневно поражают опорные пункты, технику и живую силу украинских войск на правом берегу реки и уничтожают лодки противника, пытающиеся прорваться на острова и далее на левый берег. Российским артиллеристам помогают и разведчики, находящиеся на островах. "Здесь наша задача — чтобы не пересек противник Днепр на нашу сторону, также мы контролируем часть островов. А также контролируем часть правого берега. Мы работаем напрямую с разведкой, разведка передает нам координаты, мы в течение нескольких минут обрабатываем координаты, считаем, стреляем, все, цель поражена, расчет — в укрытие, маскируемся, все хорошо, главное — маскировка", — добавил командир расчета. По его словам, основными целями работы расчета орудия становятся скопления техники, укрепрайоны, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и лодки противника. &quot;У нас есть снаряды реактивные, кумулятивные, которые разбивают укрепрайоны, осколочно-фугасные — это в основном техника, легкая техника, пикапы, разведка, ДРГ противника. &lt;…&gt; Лодки поражаем снарядами со шрапнелью&quot;, — рассказал Режиссер.Собеседник агентства уточнил, что ежедневно артиллеристы используют по 15-20 снарядов.Ранее командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр" сообщили РИА Новости о возвращении контроля над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900580075.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ со складом на херсонских островах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 5 окт — РИА Новости. Артиллеристы бригады береговой обороны группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт украинских войск со складом боеприпасов в районе херсонских островов, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Разведка обнаружила скопление живой силы противника на правом берегу, мы нанесли огневое поражение. По данным визуального контроля, уничтожен опорный пункт противника со складом БК (боекомплекта. — Прим. ред.)", — заявил агентству командир артиллерийского расчета орудия Д-20 бригады береговой обороны группировки войск "Днепр" с позывным Режиссер.

По его словам, артиллеристы подразделения, несущие боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, ежедневно поражают опорные пункты, технику и живую силу украинских войск на правом берегу реки и уничтожают лодки противника, пытающиеся прорваться на острова и далее на левый берег. Российским артиллеристам помогают и разведчики, находящиеся на островах.
"Здесь наша задача — чтобы не пересек противник Днепр на нашу сторону, также мы контролируем часть островов. А также контролируем часть правого берега. Мы работаем напрямую с разведкой, разведка передает нам координаты, мы в течение нескольких минут обрабатываем координаты, считаем, стреляем, все, цель поражена, расчет — в укрытие, маскируемся, все хорошо, главное — маскировка", — добавил командир расчета.
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По его словам, основными целями работы расчета орудия становятся скопления техники, укрепрайоны, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и лодки противника.
«

"У нас есть снаряды реактивные, кумулятивные, которые разбивают укрепрайоны, осколочно-фугасные — это в основном техника, легкая техника, пикапы, разведка, ДРГ противника. <…> Лодки поражаем снарядами со шрапнелью", — рассказал Режиссер.

Собеседник агентства уточнил, что ежедневно артиллеристы используют по 15-20 снарядов.
Ранее командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр" сообщили РИА Новости о возвращении контроля над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.
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