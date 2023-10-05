https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900582784.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 05.10.2023

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов

Артиллеристы бригады береговой обороны группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт украинских войск со складом боеприпасов в районе херсонских островов,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:33

2023-10-05T06:33

2023-10-05T08:37

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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 5 окт — РИА Новости. Артиллеристы бригады береговой обороны группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт украинских войск со складом боеприпасов в районе херсонских островов, передает корреспондент РИА Новости. "Разведка обнаружила скопление живой силы противника на правом берегу, мы нанесли огневое поражение. По данным визуального контроля, уничтожен опорный пункт противника со складом БК (боекомплекта. — Прим. ред.)", — заявил агентству командир артиллерийского расчета орудия Д-20 бригады береговой обороны группировки войск "Днепр" с позывным Режиссер.По его словам, артиллеристы подразделения, несущие боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, ежедневно поражают опорные пункты, технику и живую силу украинских войск на правом берегу реки и уничтожают лодки противника, пытающиеся прорваться на острова и далее на левый берег. Российским артиллеристам помогают и разведчики, находящиеся на островах. "Здесь наша задача — чтобы не пересек противник Днепр на нашу сторону, также мы контролируем часть островов. А также контролируем часть правого берега. Мы работаем напрямую с разведкой, разведка передает нам координаты, мы в течение нескольких минут обрабатываем координаты, считаем, стреляем, все, цель поражена, расчет — в укрытие, маскируемся, все хорошо, главное — маскировка", — добавил командир расчета. По его словам, основными целями работы расчета орудия становятся скопления техники, укрепрайоны, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и лодки противника. "У нас есть снаряды реактивные, кумулятивные, которые разбивают укрепрайоны, осколочно-фугасные — это в основном техника, легкая техника, пикапы, разведка, ДРГ противника. <…> Лодки поражаем снарядами со шрапнелью", — рассказал Режиссер.Собеседник агентства уточнил, что ежедневно артиллеристы используют по 15-20 снарядов.Ранее командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск "Днепр" сообщили РИА Новости о возвращении контроля над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900580075.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия