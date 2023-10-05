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Группировка "Центр" огнем подавила до 25 расчетов ВСУ

Группировка "Центр" огнем подавила до 25 расчетов ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023

Группировка "Центр" огнем подавила до 25 расчетов ВСУ

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" контрбатарейным огнем подавили до 25 артиллерийских расчетов противника, поразили 120-миллиметровый миномет с расчетом,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T05:05

2023-10-05T05:05

2023-10-05T05:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Центр" контрбатарейным огнем подавили до 25 артиллерийских расчетов противника, поразили 120-миллиметровый миномет с расчетом, заявил РИА Новости в четверг начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 25 артиллерийских расчетов противника. Поражен 120-миллиметровый миномет с расчетом", - сообщил Савчук.

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2023

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вооруженные силы рф, безопасность, россия