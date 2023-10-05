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Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023
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04:41 05.10.2023 (обновлено: 14:39 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/soyuzniki-1900579042.html
Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ
Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023
Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ
Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок киевских властей, заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T04:41
2023-10-05T14:39
в мире
украина
польша
словакия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок киевских властей, заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.&quot;Выходной 30 сентября ознаменовал зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда стойких сторонниках &lt;…&gt; в Восточной Европе&quot;, — написал он.Как отметил журналист, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо, критиковавшего помощь Украине, на внеочередных выборах в парламент Словакии в субботу стала серьезной проблемой для Киева.Одновременно с этим иссякает поддержка Киева со стороны Варшавы, добавил обозреватель. По его мнению, вопрос с украинским зерном, скандал с эсэсовцем в канадском парламенте и резкие высказывания Владимира Зеленского усложняют отношения с Польшей."Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены", — констатировал Косицкий.Роберт Фицо неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили Киеву с грубым нарушением норм конституции. Политик обещал прекратить передачу военной техники ВСУ, если его партия победит на парламентских выборах. По словам Фицо, поставки вооружений Киеву приводят только к гибели людей и затягивают конфликт.Польско-украинские отношения в последнее время ухудшились, Варшава возлагает ответственность за это на украинских политиков после их высказываний. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html
https://ria.ru/20231005/zapad-1900571565.html
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в мире, украина, польша, словакия
В мире, Украина, Польша, Словакия
Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ

Atlantic: Украина утратила поддержку Польши и Словакии

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок киевских властей, заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.
«

"Выходной 30 сентября ознаменовал зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда стойких сторонниках <…> в Восточной Европе", — написал он.

Как отметил журналист, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо, критиковавшего помощь Украине, на внеочередных выборах в парламент Словакии в субботу стала серьезной проблемой для Киева.
Одновременно с этим иссякает поддержка Киева со стороны Варшавы, добавил обозреватель. По его мнению, вопрос с украинским зерном, скандал с эсэсовцем в канадском парламенте и резкие высказывания Владимира Зеленского усложняют отношения с Польшей.
"Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены", — констатировал Косицкий.
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Роберт Фицо неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили Киеву с грубым нарушением норм конституции. Политик обещал прекратить передачу военной техники ВСУ, если его партия победит на парламентских выборах. По словам Фицо, поставки вооружений Киеву приводят только к гибели людей и затягивают конфликт.
Польско-украинские отношения в последнее время ухудшились, Варшава возлагает ответственность за это на украинских политиков после их высказываний. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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