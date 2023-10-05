https://ria.ru/20231005/soyuzniki-1900579042.html

Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ

Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023

Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ

Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок киевских властей, заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T04:41

2023-10-05T04:41

2023-10-05T14:39

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украина

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словакия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок киевских властей, заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий."Выходной 30 сентября ознаменовал зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда стойких сторонниках <…> в Восточной Европе", — написал он.Как отметил журналист, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо, критиковавшего помощь Украине, на внеочередных выборах в парламент Словакии в субботу стала серьезной проблемой для Киева.Одновременно с этим иссякает поддержка Киева со стороны Варшавы, добавил обозреватель. По его мнению, вопрос с украинским зерном, скандал с эсэсовцем в канадском парламенте и резкие высказывания Владимира Зеленского усложняют отношения с Польшей."Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены", — констатировал Косицкий.Роберт Фицо неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили Киеву с грубым нарушением норм конституции. Политик обещал прекратить передачу военной техники ВСУ, если его партия победит на парламентских выборах. По словам Фицо, поставки вооружений Киеву приводят только к гибели людей и затягивают конфликт.Польско-украинские отношения в последнее время ухудшились, Варшава возлагает ответственность за это на украинских политиков после их высказываний. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html

https://ria.ru/20231005/zapad-1900571565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, словакия