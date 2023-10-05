https://ria.ru/20231005/sotrudnichestvo-1900613667.html
Губернатор Азаров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном
Губернатор Азаров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном - РИА Новости, 05.10.2023
Губернатор Азаров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном
Самарская область имеет большой потенциал торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, заявил губернатор области Дмитрий Азаров на Форуме... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:53
2023-10-05T10:53
2023-10-05T10:53
самарская область
дмитрий азаров
россия
узбекистан
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Самарская область имеет большой потенциал торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, заявил губернатор области Дмитрий Азаров на Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который состоялся в Казани. Глава региона указал, что Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. Так, внешнеторговый оборот области с республикой в первом полугодии 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Тем не менее, есть и большой потенциал дополнительного роста внешнеторгового оборота, в том числе за счет замещения товаров, которые ранее поставлялись в Самарскую область европейскими партнерами", - привели в пресс-службе облправительства слова Азарова, рассказавшего о реализации ряда совместных проектов. Так, в 2022 году кластером автомобильной промышленности налажено взаимодействие с крупными потребителями из Узбекистана, такими как UZ-Auto Motors, ADM Jizzakh. В свою очередь, группа "Электрощит-ТМ Самара" участвует в большом проекте по реконструкции электросетей в Узбекистане. С сельхозпроизводителями республики сотрудничает компания "Пегас-Агро", производящая сельхозтехнику. Ряд проектов реализован в сфере строительства. Один из них - торгово-распределительный центр RUZ Trader в Ташкенте, созданный для обслуживания товарооборота между РФ и Узбекистаном. "Этот проект вывел Самарскую область в группу регионов-лидеров, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с республикой. Через инфраструктуру RUZ Trader в 2023 году осуществляют деятельность уже семь регионов РФ и более 70 российских компаний", - указал Азаров. По словам губернатора, развитию сотрудничества в сфере логистики будет способствовать создание в Самарской области федерального логистического хаба. "Область может быть привлекательной для Узбекистана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира", - подчеркнул Азаров. Губернатор также отметил опыт региона по созданию совместно с Узбекистаном центров для желающих работать в Самарской области. С 2021 года на территории республики действуют 14 представительств Минтруда Самарской области, основная задача которых - ориентировать людей по профессиональным навыкам, по рабочим местам на территории области, разъяснять им основы законодательства РФ, рассказывать о традициях проживания на самарской земле, помогать быстрее адаптироваться. Азаров добавил, что Самарская область продолжает активное взаимодействие с Ташкентской, Ферганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской и Наманганской областями Узбекистана. Так, по итогам визита главы Наманганской области запущена электронная площадка для обмена данными о потребностях в товарах и услугах компаний обеих территорий. В ходе форума делегация Самарской области также провела переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана - Сурхандарьинской областью. Форум, организованный Минэкономразвития РФ и министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана объединил более полутора тысяч представителей бизнеса, участников из 12 регионов Узбекистана и 19 субъектов РФ.
https://ria.ru/20230928/azarov-1899298885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, россия, узбекистан
Самарская область, Дмитрий Азаров, Россия, Узбекистан
КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Самарская область имеет большой потенциал торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, заявил губернатор области Дмитрий Азаров на Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который состоялся в Казани.
Глава региона указал, что Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. Так, внешнеторговый оборот области с республикой в первом полугодии 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Тем не менее, есть и большой потенциал дополнительного роста внешнеторгового оборота, в том числе за счет замещения товаров, которые ранее поставлялись в Самарскую область европейскими партнерами", - привели в пресс-службе облправительства слова Азарова, рассказавшего о реализации ряда совместных проектов.
Так, в 2022 году кластером автомобильной промышленности налажено взаимодействие с крупными потребителями из Узбекистана, такими как UZ-Auto Motors, ADM Jizzakh. В свою очередь, группа "Электрощит-ТМ Самара
" участвует в большом проекте по реконструкции электросетей в Узбекистане. С сельхозпроизводителями республики сотрудничает компания "Пегас-Агро", производящая сельхозтехнику.
Дмитрий Азаров: Доверие людей - огромная ответственность
Ряд проектов реализован в сфере строительства. Один из них - торгово-распределительный центр RUZ Trader в Ташкенте
, созданный для обслуживания товарооборота между РФ и Узбекистаном. "Этот проект вывел Самарскую область в группу регионов-лидеров, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с республикой. Через инфраструктуру RUZ Trader в 2023 году осуществляют деятельность уже семь регионов РФ и более 70 российских компаний", - указал Азаров.
По словам губернатора, развитию сотрудничества в сфере логистики будет способствовать создание в Самарской области федерального логистического хаба. "Область может быть привлекательной для Узбекистана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира", - подчеркнул Азаров.
Губернатор также отметил опыт региона по созданию совместно с Узбекистаном центров для желающих работать в Самарской области. С 2021 года на территории республики действуют 14 представительств Минтруда Самарской области, основная задача которых - ориентировать людей по профессиональным навыкам, по рабочим местам на территории области, разъяснять им основы законодательства РФ, рассказывать о традициях проживания на самарской земле, помогать быстрее адаптироваться.
Самарский губернатор провел урок о воссоединении новых регионов с Россией
Азаров добавил, что Самарская область продолжает активное взаимодействие с Ташкентской, Ферганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской и Наманганской областями
Узбекистана. Так, по итогам визита главы Наманганской области запущена электронная площадка для обмена данными о потребностях в товарах и услугах компаний обеих территорий. В ходе форума делегация Самарской области также провела переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана - Сурхандарьинской областью.
Форум, организованный Минэкономразвития
РФ и министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана объединил более полутора тысяч представителей бизнеса, участников из 12 регионов Узбекистана и 19 субъектов РФ.