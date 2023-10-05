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Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД о вывозе угля на Восток - РИА Новости, 05.10.2023
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14:55 05.10.2023 (обновлено: 15:36 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/soglashenie-1900693683.html
Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД о вывозе угля на Восток
Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД о вывозе угля на Восток - РИА Новости, 05.10.2023
Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД о вывозе угля на Восток
Кузбасс рассчитывает на подписание соглашения с РЖД о вывозе угля в восточном направлении на 2024 год, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:55
2023-10-05T15:36
кемеровская область
россия
сергей цивилев
ржд
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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Кузбасс рассчитывает на подписание соглашения с РЖД о вывозе угля в восточном направлении на 2024 год, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Мы в прошлом году по поручению правительства РФ подписали план-график вывоза угля на этот год. Очень часто говорят, что Кузбасс захватил Восточный полигон – это не соответствует действительности. Мы уже 6 лет находимся на одном уровне вывоза угля на восток, в 2022 году даже было некоторое падение. Нам нужна определенность, потому что планировать свою работу ни угольные, ни связанные с ними промышленные предприятия не могут без понятных цифр вывоза на восток. Сейчас мы идем по графику. Надеюсь, что объем в 53 миллиона тонн к концу года мы выполним. Чтобы не быть в неопределенности, я обратился за поддержкой – такое же соглашение с РЖД подписать и на следующий год", – написал Цивилев. По его словам, Кузбасс рассчитывает в 2024 году вывезти в восточном направлении 55 миллионов тонн. "Эти документы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве РФ", - добавил Цивилев.
https://ria.ru/20230822/sirius-1891614617.html
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кемеровская область, россия, сергей цивилев, ржд
Кемеровская область, Россия, Сергей Цивилев, РЖД
Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД о вывозе угля на Восток

Кузбасс надеется подписать соглашение с РЖД на 2024 год о вывозе угля на Восток

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУголь в угольном разрезе
Уголь в угольном разрезе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Уголь в угольном разрезе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Кузбасс рассчитывает на подписание соглашения с РЖД о вывозе угля в восточном направлении на 2024 год, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Мы в прошлом году по поручению правительства РФ подписали план-график вывоза угля на этот год. Очень часто говорят, что Кузбасс захватил Восточный полигон – это не соответствует действительности. Мы уже 6 лет находимся на одном уровне вывоза угля на восток, в 2022 году даже было некоторое падение. Нам нужна определенность, потому что планировать свою работу ни угольные, ни связанные с ними промышленные предприятия не могут без понятных цифр вывоза на восток. Сейчас мы идем по графику. Надеюсь, что объем в 53 миллиона тонн к концу года мы выполним. Чтобы не быть в неопределенности, я обратился за поддержкой – такое же соглашение с РЖД подписать и на следующий год", – написал Цивилев.
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По его словам, Кузбасс рассчитывает в 2024 году вывезти в восточном направлении 55 миллионов тонн.
"Эти документы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве РФ", - добавил Цивилев.
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