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Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой - РИА Новости, 05.10.2023
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09:27 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/sobaka-1900594111.html
Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой
Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой - РИА Новости, 05.10.2023
Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой
Боец ОМОН из Иркутска во время командировки в зону СВО спас щенка, которого привез домой и планирует тренировать как служебную собаку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:27
2023-10-05T09:27
надежные люди
иркутск
иркутская область
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Боец ОМОН из Иркутска во время командировки в зону СВО спас щенка, которого привез домой и планирует тренировать как служебную собаку, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области. В Иркутск из командировки в зону СВО вернулись бойцы ОМОН "Удар". Старший лейтенант полиции Игорь Б. на железнодорожном вокзале вышел к родным, держа на руках щенка, спасенного на территории проведения спецоперации. "Прижавшись к своему спасителю, дворняжка радостным лаем приветствовала всех собравшихся на вокзале. Расстаться с новым хозяином пришлось только на время построения. Появилась "боевая подруга" в отряде случайно: стражи порядка услышали, как кто-то жалобно скулит под завалами здания. Оказалось, двухмесячный щенок. "Находку" накормили, обогрели, а после она стала любимицей всех сотрудников ведомства", - говорится в сообщении. Щенка назвали Ленка. Собака охотно изучает новые команды, слушается на тренировках и, скорее всего, новую жизнь начнет в статусе служебной собаки. Игорь рассказал, что, когда щенка нашли под завалами, "сыграло сердце, поняли, что оставлять там нельзя". У Ленки хороший нюх, ее покажут кинологам и будут тренировать.
https://ria.ru/20230513/zhilety-1871462580.html
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иркутск, иркутская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Надежные люди, Иркутск, Иркутская область, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой

Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск с собакой, которая станет служебной

© Фото : Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской областиБоец ОМОН из зоны СВО со спасенной собакой
Боец ОМОН из зоны СВО со спасенной собакой - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области
Боец ОМОН из зоны СВО со спасенной собакой
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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Боец ОМОН из Иркутска во время командировки в зону СВО спас щенка, которого привез домой и планирует тренировать как служебную собаку, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутск из командировки в зону СВО вернулись бойцы ОМОН "Удар". Старший лейтенант полиции Игорь Б. на железнодорожном вокзале вышел к родным, держа на руках щенка, спасенного на территории проведения спецоперации.
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"Прижавшись к своему спасителю, дворняжка радостным лаем приветствовала всех собравшихся на вокзале. Расстаться с новым хозяином пришлось только на время построения. Появилась "боевая подруга" в отряде случайно: стражи порядка услышали, как кто-то жалобно скулит под завалами здания. Оказалось, двухмесячный щенок. "Находку" накормили, обогрели, а после она стала любимицей всех сотрудников ведомства", - говорится в сообщении.
Щенка назвали Ленка. Собака охотно изучает новые команды, слушается на тренировках и, скорее всего, новую жизнь начнет в статусе служебной собаки.
Игорь рассказал, что, когда щенка нашли под завалами, "сыграло сердце, поняли, что оставлять там нельзя". У Ленки хороший нюх, ее покажут кинологам и будут тренировать.
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Надежные людиИркутскИркутская областьОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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