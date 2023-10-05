https://ria.ru/20231005/sobaka-1900594111.html

Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой

Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой - РИА Новости, 05.10.2023

Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой

Боец ОМОН из Иркутска во время командировки в зону СВО спас щенка, которого привез домой и планирует тренировать как служебную собаку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:27

2023-10-05T09:27

2023-10-05T09:27

надежные люди

иркутск

иркутская область

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Боец ОМОН из Иркутска во время командировки в зону СВО спас щенка, которого привез домой и планирует тренировать как служебную собаку, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области. В Иркутск из командировки в зону СВО вернулись бойцы ОМОН "Удар". Старший лейтенант полиции Игорь Б. на железнодорожном вокзале вышел к родным, держа на руках щенка, спасенного на территории проведения спецоперации. "Прижавшись к своему спасителю, дворняжка радостным лаем приветствовала всех собравшихся на вокзале. Расстаться с новым хозяином пришлось только на время построения. Появилась "боевая подруга" в отряде случайно: стражи порядка услышали, как кто-то жалобно скулит под завалами здания. Оказалось, двухмесячный щенок. "Находку" накормили, обогрели, а после она стала любимицей всех сотрудников ведомства", - говорится в сообщении. Щенка назвали Ленка. Собака охотно изучает новые команды, слушается на тренировках и, скорее всего, новую жизнь начнет в статусе служебной собаки. Игорь рассказал, что, когда щенка нашли под завалами, "сыграло сердце, поняли, что оставлять там нельзя". У Ленки хороший нюх, ее покажут кинологам и будут тренировать.

https://ria.ru/20230513/zhilety-1871462580.html

https://ria.ru/20230105/sobaki-1835274687.html

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иркутск, иркутская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)