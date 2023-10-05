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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 05.10.2023 (обновлено: 14:46 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/sklad-1900683958.html
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 05.10.2023
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:21
2023-10-05T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
кировоградская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.
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безопасность, кировоградская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области

МО РФ: в Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
"В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКировоградская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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