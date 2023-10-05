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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 05.10.2023

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:21

2023-10-05T14:21

2023-10-05T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

кировоградская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

кировоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, кировоградская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф