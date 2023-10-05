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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области - РИА Новости, 05.10.2023
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:21
2023-10-05T14:21
2023-10-05T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
кировоградская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и вооружения в Кировоградской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.
кировоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кировоградская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области
МО РФ: в Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ