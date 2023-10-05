https://ria.ru/20231005/skidki-1900607657.html

Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике

Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике - РИА Новости, 05.10.2023

Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике

Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:35

2023-10-05T10:35

2023-10-05T10:38

экономика

арктика

владимир путин

ржд

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на территориях моногородов в Арктической зоне Российской Федерации, сообщил Кремль. Перечень поручений опубликован по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа 2023 года. "Минтрансу России совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о возможности применения скидок к стоимости железнодорожных перевозок грузов для новых производств, созданных на территориях моногородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231003/arktika-1900302758.html

арктика

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экономика, арктика, владимир путин, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии)