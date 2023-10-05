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Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике - РИА Новости, 05.10.2023
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10:35 05.10.2023 (обновлено: 10:38 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/skidki-1900607657.html
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике - РИА Новости, 05.10.2023
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике
Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:38
экономика
арктика
владимир путин
ржд
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на территориях моногородов в Арктической зоне Российской Федерации, сообщил Кремль. Перечень поручений опубликован по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа 2023 года. "Минтрансу России совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о возможности применения скидок к стоимости железнодорожных перевозок грузов для новых производств, созданных на территориях моногородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231003/arktika-1900302758.html
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экономика, арктика, владимир путин, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Арктика, Владимир Путин, РЖД, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике

Путин поручил изучить вопрос скидок на перевозки для новых производств в Арктике

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на территориях моногородов в Арктической зоне Российской Федерации, сообщил Кремль.
Перечень поручений опубликован по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа 2023 года.
"Минтрансу России совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о возможности применения скидок к стоимости железнодорожных перевозок грузов для новых производств, созданных на территориях моногородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаАрктикаВладимир ПутинРЖДМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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