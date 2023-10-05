https://ria.ru/20231005/skidki-1900607657.html
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике - РИА Новости, 05.10.2023
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике
Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:35
2023-10-05T10:38
экономика
арктика
владимир путин
ржд
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин к декабрю 2023 года ждет доклад о возможности применения скидок на железнодорожные перевозки грузов для новых производств на территориях моногородов в Арктической зоне Российской Федерации, сообщил Кремль. Перечень поручений опубликован по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 августа 2023 года. "Минтрансу России совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о возможности применения скидок к стоимости железнодорожных перевозок грузов для новых производств, созданных на территориях моногородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231003/arktika-1900302758.html
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктика, владимир путин, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Арктика, Владимир Путин, РЖД, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс изучит вопрос скидок на ж/д перевозки для производств в Арктике
Путин поручил изучить вопрос скидок на перевозки для новых производств в Арктике