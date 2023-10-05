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СМИ: турецкие беспилотники уничтожили объекты РПК в Сирии - РИА Новости, 05.10.2023
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22:20 05.10.2023 (обновлено: 22:21 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/siriya-1900822061.html
СМИ: турецкие беспилотники уничтожили объекты РПК в Сирии
СМИ: турецкие беспилотники уничтожили объекты РПК в Сирии - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: турецкие беспилотники уничтожили объекты РПК в Сирии
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов, уничтожены цели и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:20
2023-10-05T22:21
в мире
сирия
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов, уничтожены цели и объекты запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передал телеканал CNN Türk. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. "В Сирии была организована воздушная операция с применением беспилотников. Было уничтожено множество объектов и боеприпасов, находящихся под контролем террористической организации PПK/YPG", - передал телеканал.
https://ria.ru/20231002/siriya-1899822008.html
сирия
турция
анкара (провинция)
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в мире, сирия, турция, анкара (провинция)
В мире, Сирия, Турция, Анкара (провинция)
СМИ: турецкие беспилотники уничтожили объекты РПК в Сирии

CNN Türk: разведка Турции провела операцию в Сирии, уничтожены объекты РПК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов, уничтожены цели и объекты запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передал телеканал CNN Türk.
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков.
"В Сирии была организована воздушная операция с применением беспилотников. Было уничтожено множество объектов и боеприпасов, находящихся под контролем террористической организации PПK/YPG", - передал телеканал.
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