https://ria.ru/20231005/sessiya-1900649582.html
Региональная сессия III Конгресса молодых ученых стартовала в Перми
Региональная сессия III Конгресса молодых ученых стартовала в Перми - РИА Новости, 05.10.2023
Региональная сессия III Конгресса молодых ученых стартовала в Перми
В Перми стартовала региональная сессия III Конгресса молодых ученых, в которой принимают участие более 100 экспертов из России, сообщается на сайте губернатора... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:40
2023-10-05T12:40
2023-10-05T12:40
пермь
дмитрий махонин
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. В Перми стартовала региональная сессия III Конгресса молодых ученых, в которой принимают участие более 100 экспертов из России, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. "4 октября состоялось открытие мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых в Перми, объединившего более 100 экспертов из 26 городов страны", – говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, за три дня участники научной сессии обсудят технологии по ликвидации экологических загрязнений реки Камы, реализацию модели "школа – вуз – предприятие" в регионе, повышение эффективности компаний топливно-энергетического комплекса и системы планирования и мониторинга проекта "Умный город". Молодые ученые распределились на несколько рабочих групп, каждая из которых погружается в актуальные для региона задачи, исследует проблемы и вызовы в научно-технической сфере Пермского края. По результатам работы каждая группа защитит свои наработки перед губернатором и членами регионального правительства. По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе активно взаимодействуют представители научного сообщества, органов власти и бизнеса. "Общими усилиями создаются проекты, которые способствуют развитию инноваций и экономическому росту всего региона. Например, наш научно-образовательный центр "Рациональное недропользование" помогает местным промышленникам. Разработки ученых позволяют предприятиям эффективно двигаться в сторону технологического суверенитета", – цитирует Махонина пресс-служба. В рамках научной сессии в Перми также организована культурная программа, где молодых ученых будут знакомить с искусством и культурными традициями региона, отмечают в пресс-службе. Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного в 2022 году президентом Владимиром Путиным. Основной целью мероприятий-спутников является вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач в субъектах России.
https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермь, дмитрий махонин, пермский край, россия
Пермь, Дмитрий Махонин, Пермский край, Россия
ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. В Перми стартовала региональная сессия III Конгресса молодых ученых, в которой принимают участие более 100 экспертов из России, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
"4 октября состоялось открытие мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых в Перми, объединившего более 100 экспертов из 26 городов страны", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, за три дня участники научной сессии обсудят технологии по ликвидации экологических загрязнений реки Камы, реализацию модели "школа – вуз – предприятие" в регионе, повышение эффективности компаний топливно-энергетического комплекса и системы планирования и мониторинга проекта "Умный город".
Молодые ученые распределились на несколько рабочих групп, каждая из которых погружается в актуальные для региона задачи, исследует проблемы и вызовы в научно-технической сфере Пермского края. По результатам работы каждая группа защитит свои наработки перед губернатором и членами регионального правительства.
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По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина
, в регионе активно взаимодействуют представители научного сообщества, органов власти и бизнеса.
«
"Общими усилиями создаются проекты, которые способствуют развитию инноваций и экономическому росту всего региона. Например, наш научно-образовательный центр "Рациональное недропользование" помогает местным промышленникам. Разработки ученых позволяют предприятиям эффективно двигаться в сторону технологического суверенитета", – цитирует Махонина пресс-служба.
В рамках научной сессии в Перми также организована культурная программа, где молодых ученых будут знакомить с искусством и культурными традициями региона, отмечают в пресс-службе.
Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного в 2022 году президентом Владимиром Путиным
. Основной целью мероприятий-спутников является вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач в субъектах России.
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