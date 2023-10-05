Рейтинг@Mail.ru
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/sektor-1900763111.html
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым - РИА Новости, 05.10.2023
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым
Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:50
2023-10-05T17:50
псб (банк псб)
петр фрадков
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602627444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f52e2ddfd397393153d2787a792c3977.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Таким мнением глава банка поделился в ходе своего выступления на Международном форуме по финансовой безопасности "Сириус-2023", который состоялся в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Председатель ПСБ выразил уверенность, что уже через пять лет цифровизация всех сегментов банковского бизнеса достигнет 100%, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, "и все это приведет к еще большему удобству пользователей", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ. Кроме того, в своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности. "Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют "благоприятные условия" для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность", – считает Фрадков. Глава ПСБ также подчеркнул, что в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные.
https://ria.ru/20230929/verifikatory-1899537274.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602627444_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_90fd459a18047b997839702a9aa0956f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), петр фрадков, новости компаний - экономика, промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Новости компаний - Экономика, Промсвязьбанк

Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель ПСБ Петр Фрадков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Таким мнением глава банка поделился в ходе своего выступления на Международном форуме по финансовой безопасности "Сириус-2023", который состоялся в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Председатель ПСБ выразил уверенность, что уже через пять лет цифровизация всех сегментов банковского бизнеса достигнет 100%, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, "и все это приведет к еще большему удобству пользователей", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ.
Кроме того, в своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности. "Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют "благоприятные условия" для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность", – считает Фрадков.
Глава ПСБ также подчеркнул, что в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
ПСБ: нужны дружественные зарубежные верификаторы экспортных ESG-проектов
29 сентября, 18:55
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковНовости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала