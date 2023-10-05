https://ria.ru/20231005/sektor-1900763111.html

Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым

Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым - РИА Новости, 05.10.2023

Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым

Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:50

2023-10-05T17:50

2023-10-05T17:50

псб (банк псб)

петр фрадков

новости компаний - экономика

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602627444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f52e2ddfd397393153d2787a792c3977.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Таким мнением глава банка поделился в ходе своего выступления на Международном форуме по финансовой безопасности "Сириус-2023", который состоялся в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Председатель ПСБ выразил уверенность, что уже через пять лет цифровизация всех сегментов банковского бизнеса достигнет 100%, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, "и все это приведет к еще большему удобству пользователей", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ. Кроме того, в своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности. "Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют "благоприятные условия" для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность", – считает Фрадков. Глава ПСБ также подчеркнул, что в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные.

https://ria.ru/20230929/verifikatory-1899537274.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), петр фрадков, новости компаний - экономика, промсвязьбанк