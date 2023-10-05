https://ria.ru/20231005/sektor-1900763111.html
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым - РИА Новости, 05.10.2023
Петр Фрадков: через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым
Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:50
2023-10-05T17:50
2023-10-05T17:50
псб (банк псб)
петр фрадков
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Таким мнением глава банка поделился в ходе своего выступления на Международном форуме по финансовой безопасности "Сириус-2023", который состоялся в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Председатель ПСБ выразил уверенность, что уже через пять лет цифровизация всех сегментов банковского бизнеса достигнет 100%, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, "и все это приведет к еще большему удобству пользователей", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ. Кроме того, в своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности. "Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют "благоприятные условия" для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность", – считает Фрадков. Глава ПСБ также подчеркнул, что в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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псб (банк псб), петр фрадков, новости компаний - экономика, промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Новости компаний - Экономика, Промсвязьбанк
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банковский сектор переживает активную трансформацию — полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Таким мнением глава банка поделился в ходе своего выступления на Международном форуме по финансовой безопасности "Сириус-2023", который состоялся в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Председатель ПСБ выразил уверенность, что уже через пять лет цифровизация всех сегментов банковского бизнеса достигнет 100%, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, "и все это приведет к еще большему удобству пользователей", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ
.
Кроме того, в своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности. "Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют "благоприятные условия" для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность", – считает Фрадков.
Глава ПСБ также подчеркнул, что в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные.
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