https://ria.ru/20231005/ryazan-1900725631.html

Рязанский губернатор предложил студентам московского вуза работу в регионе

Рязанский губернатор предложил студентам московского вуза работу в регионе - РИА Новости, 05.10.2023

Рязанский губернатор предложил студентам московского вуза работу в регионе

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился со студентами Российского экономического университета имени Плеханова, предложив им работу в регионе и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:26

2023-10-05T16:26

2023-10-05T16:26

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился со студентами Российского экономического университета имени Плеханова, предложив им работу в регионе и рассказав о мерах поддержки для молодых специалистов. По данным правительства области, Павел Малков в четверг провел встречи с ректором Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иваном Лобановым и студентами, в том числе рязанскими, которые обучаются в этом вузе. Губернатор рассказал о возможностях для молодых специалистов, ключевых мерах поддержки, инвестпроектах. "Буду рад, если вы, получив перспективную профессию, найдете применение себе, своим знаниям в Рязанской области. Умная, талантливая молодежь, квалифицированные специалисты – это одно из главных конкурентных преимуществ любого региона. Надеюсь, что эти резервы Рязанской области будут укрепляться. Ждем вас и всегда готовы во всем поддержать", – сказал губернатор, обращаясь к студентам. По его словам, в области сейчас реализуется почти 100 проектов с общим объемом инвестиций 270 миллиардов рублей, в ближайшие годы будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Динамично развиваются многие сферы экономики, социальной сферы, в том числе благодаря скорости принятия решений. Открываются современные производства, работает много высокотехнологичных компаний. Регион участвует в новом нацпроекте по созданию отрасли беспилотных авиационных систем, растет число резидентов ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина", индустриального парка "Рязанский", потенциал медицинского кластера. Работодатели очень заинтересованы в обновлении кадров и готовы организовывать стажировки на своих предприятиях.

https://ria.ru/20231003/malkov-1900289771.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков