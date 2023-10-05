https://ria.ru/20231005/rekonstruktsiya-1900766069.html
Вице-премьер Чернышенко поддержал планы реконструкции бассейна в Майкопе
Вице-премьер Чернышенко поддержал планы реконструкции бассейна в Майкопе - РИА Новости, 05.10.2023
Вице-премьер Чернышенко поддержал планы реконструкции бассейна в Майкопе
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал планы властей Адыгеи по реконструкции майкопского открытого бассейна, сообщает... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:55
2023-10-05T17:55
2023-10-05T17:55
республика адыгея
дмитрий чернышенко
майкоп
россия
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 5 окт — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал планы властей Адыгеи по реконструкции майкопского открытого бассейна, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о планах по благоустройству столицы республики – Майкопа. В частности, он показал ему набережную реки Белой, работы по благоустройству которой завершились в минувшем году. "Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку проекту и одобрил планы региона по реконструкции майкопского бассейна – самого большого открытого бассейна в Европе, общая площадь которого составляет 27 тысяч квадратных метров, длина – 500 метров, ширина достигает 100 метров. Как подчеркнул вице-премьер РФ, это позволит не только создать для жителей комфортную зону отдыха, но и повысить туристическую привлекательность Адыгеи", - говорится в сообщении. Ранее правительство РФ одобрило заявку Адыгеи на получение специального казначейского кредита по проекту развития майкопской рекреационной зоны, в которую в том числе включены мероприятия по ремонту городского бассейна. Общая сумма одобренных средств составила 450 миллионов рублей. Кумпилов поблагодарил Чернышенко за поддержку и рассказал о дальнейших планах этой территории. В частности, он сообщил о получении положительного заключения госэкспертизы на проект. В ходе капремонта бассейна будут полностью заменены все инженерные коммуникации, при заливке основания чаши планируется использовать современные прочные материалы, будут обновлены лестничные спуски, тротуары, система уличного освещения, озеленена территория. Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы, скамейки, раздевалки, уличный душ и шезлонги. "Капитальный ремонт открытого бассейна станет очередным этапом создания единого рекреационного комплекса, который включает также набережную и городской парк. Одновременно мы работаем над созданием новых зон отдыха на территории Мэздах общей площадью 435 гектаров. Завершение этих масштабных проектов позволит сделать жизнь майкопчан более комфортной, а также сделает столицу республики еще привлекательнее для туристов", – рассказал Чернышенко глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231005/turpotok-1900747191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, майкоп, россия, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Дмитрий Чернышенко, Майкоп, Россия, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 5 окт — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал планы властей Адыгеи по реконструкции майкопского открытого бассейна, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о планах по благоустройству столицы республики – Майкопа. В частности, он показал ему набережную реки Белой, работы по благоустройству которой завершились в минувшем году.
"Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку проекту и одобрил планы региона по реконструкции майкопского бассейна – самого большого открытого бассейна в Европе
, общая площадь которого составляет 27 тысяч квадратных метров, длина – 500 метров, ширина достигает 100 метров. Как подчеркнул вице-премьер РФ, это позволит не только создать для жителей комфортную зону отдыха, но и повысить туристическую привлекательность Адыгеи", - говорится в сообщении.
Ранее правительство РФ одобрило заявку Адыгеи на получение специального казначейского кредита по проекту развития майкопской рекреационной зоны, в которую в том числе включены мероприятия по ремонту городского бассейна. Общая сумма одобренных средств составила 450 миллионов рублей.
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Кумпилов поблагодарил Чернышенко за поддержку и рассказал о дальнейших планах этой территории. В частности, он сообщил о получении положительного заключения госэкспертизы на проект. В ходе капремонта бассейна будут полностью заменены все инженерные коммуникации, при заливке основания чаши планируется использовать современные прочные материалы, будут обновлены лестничные спуски, тротуары, система уличного освещения, озеленена территория. Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы, скамейки, раздевалки, уличный душ и шезлонги.
"Капитальный ремонт открытого бассейна станет очередным этапом создания единого рекреационного комплекса, который включает также набережную и городской парк. Одновременно мы работаем над созданием новых зон отдыха на территории Мэздах общей площадью 435 гектаров. Завершение этих масштабных проектов позволит сделать жизнь майкопчан более комфортной, а также сделает столицу республики еще привлекательнее для туристов", – рассказал Чернышенко глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.