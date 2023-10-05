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Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор - РИА Новости, 05.10.2023
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21:45 05.10.2023 (обновлено: 21:59 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ratifikatsiya-1900816335.html
Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор
Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор - РИА Новости, 05.10.2023
Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор
Если президент РФ Владимир Путин внесет в Госдуму документ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), парламентарии... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:45
2023-10-05T21:59
политика
госдума рф
владимир путин
владимир джабаров
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Если президент РФ Владимир Путин внесет в Госдуму документ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), парламентарии его поддержат, уверен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать."Я думаю, правильно, отозвать ратификацию. Потому что, к сожалению, наши американские партнеры увещеваний наших не слышат. Значит, отвечать надо им жестко. Они только жесткий ответ могут воспринять", - заявил сенатор РИА Новости.Вносить ли в Госдуму такую инициативу, по словам Джабарова, это глава государства должен решить, это его прерогатива. "Если документ поступит в Госдуму, парламентарии его поддержат, я не сомневаюсь", - заключил политик.
https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html
РИА Новости
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политика, госдума рф, владимир путин, владимир джабаров
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Владимир Джабаров
Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор

Джабаров: парламент поддержит отзыв ратификации ДВЗЯИ в случае внесения в ГД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Если президент РФ Владимир Путин внесет в Госдуму документ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), парламентарии его поддержат, уверен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.
"Я думаю, правильно, отозвать ратификацию. Потому что, к сожалению, наши американские партнеры увещеваний наших не слышат. Значит, отвечать надо им жестко. Они только жесткий ответ могут воспринять", - заявил сенатор РИА Новости.
Вносить ли в Госдуму такую инициативу, по словам Джабарова, это глава государства должен решить, это его прерогатива. "Если документ поступит в Госдуму, парламентарии его поддержат, я не сомневаюсь", - заключил политик.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке
Вчера, 19:50
 
ПолитикаГосдума РФВладимир ПутинВладимир Джабаров
 
 
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