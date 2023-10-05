https://ria.ru/20231005/ratifikatsiya-1900816335.html

Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор

Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор - РИА Новости, 05.10.2023

Парламент поддержит документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заявил сенатор

Если президент РФ Владимир Путин внесет в Госдуму документ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), парламентарии... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:45

2023-10-05T21:45

2023-10-05T21:59

политика

госдума рф

владимир путин

владимир джабаров

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Если президент РФ Владимир Путин внесет в Госдуму документ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), парламентарии его поддержат, уверен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать."Я думаю, правильно, отозвать ратификацию. Потому что, к сожалению, наши американские партнеры увещеваний наших не слышат. Значит, отвечать надо им жестко. Они только жесткий ответ могут воспринять", - заявил сенатор РИА Новости.Вносить ли в Госдуму такую инициативу, по словам Джабарова, это глава государства должен решить, это его прерогатива. "Если документ поступит в Госдуму, парламентарии его поддержат, я не сомневаюсь", - заключил политик.

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

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политика, госдума рф, владимир путин, владимир джабаров