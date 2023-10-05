https://ria.ru/20231005/pvo-1900812393.html

Губернатор Курской области предупредил жителей о работе ПВО в районе

Губернатор Курской области предупредил жителей о работе ПВО в районе - РИА Новости, 05.10.2023

Губернатор Курской области предупредил жителей о работе ПВО в районе

Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:07

2023-10-05T21:07

2023-10-05T21:21

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

курская область

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2023

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происшествия, курская область, роман старовойт