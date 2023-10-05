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Эксперты оценили речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 05.10.2023
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23:06 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/putin-1900826706.html
Эксперты оценили речь Путина на "Валдае"
Эксперты оценили речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 05.10.2023
Эксперты оценили речь Путина на "Валдае"
Валдайская речь президента России Владимира Путина - внешнеполитическое послание, его речь обращена ко всем жителям мира, ее позитивно воспримут во всем мире -... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:06
2023-10-05T23:06
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Валдайская речь президента России Владимира Путина - внешнеполитическое послание, его речь обращена ко всем жителям мира, ее позитивно воспримут во всем мире - как в Африке, Азии и Латинской Америке, так и в кругу интеллектуальных элит на Западе, так как там большое количество людей, которые выступают против конфронтации РФ и Запада, считают российские политологи, опрошенные РИА Новости. "Валдайская речь - это внешнеполитическое послание нашим контрагентам, она не для того, чтобы открыть глубины, которых никто никогда не открывал, и в этом смысле ждать чего-то нового достаточно странно", - сказал политолог Глеб Кузнецов. Он отметил, что посыл Путина "достаточно умиротворяющий". "Это далеко не жесткая речь ... идеи, чтобы кого-то напугать или вызвать какую-то ответную раздраженную реакцию, явно не было, но мы сигнал дали, что мы за мир, но я жду, что это не будет прочитано, не будет услышано и все будет продолжаться, как продолжается", - сказал он. Член правления российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, напротив, выразил уверенность, что посыл Путина будет услышан как на Западе, так и на Востоке и Юге. "Необходимо подчеркнуть, что речь нашего президента обращена всем жителям мира. И гражданам России - и это прежде всего, потому что все слова, которые произносит наш президент, прежде всего касаются нашей страны - и граждан западных стран, и граждан незападных стран, то есть стран Азии, Африки и Латинской Америки. И если в отношении западных стран здесь, я думаю, реакция будет разной, то в отношении стран Азии, Африки и Латинской Америки здесь очевидно, что слова нашего президента встретят широкое одобрение - так же, как и всегда - и, более того, надежду на то, что этот призыв будет реализован на практике в формировании справедливого миропорядка", - заявил он. Шаповалов отметил, что лидеры западного сообщества отреагируют на речь Путина "нервно и негативно", однако множество людей Запада позицию российского лидера поддержат. "Мы видим, что и в США, и в Европе усиливаются настроения против конфронтации Запада и России, многие люди выступают за прекращение этой конфронтации со стороны Запада. Такую позицию занимают многие представители общественности, интеллектуальных элит, политики на Западе так же солидарны с этой позицией. Другое дело, что этих политиков не допускают к власти. Мы видим, что и в США целый ряд известных политиков от Трампа до Кеннеди (Роберта Френсиса Кеннеди-младшего) выступает за прекращение гибридной войны с Россией, за создание условий для договоренностей. И в Европе мы видим множество подобного рода действий - только что в Словакии победил на выборах Роберт Фицо, который выступает за прекращение конфликта, участия Словакии в нем", - объяснил Шаповалов. С этим мнением согласился и директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он заявил, что высказывание Путина "будет принято и поддержано во всем мире". "В том числе, и в значительной части интеллектуальной элиты Запада, которая видит, что глобализация на самом деле уничтожает еще и западный проект цивилизации тоже - она его необратимо меняет и на самом деле реально уничтожает", - объяснил Данилин. Он также отметил, что концепция, описанная Путиным - "серьезно подготовленная, и обдуманная, и прочувствованная" концепция, которая строится не обязательно на конфронтации, а на компромиссе, союзе и переговорах.
https://ria.ru/20231005/putin-1900817351.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Эксперты оценили речь Путина на "Валдае"

Политологи: речь Путина на "Валдае" позитивно воспримут во всем мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Валдайская речь президента России Владимира Путина - внешнеполитическое послание, его речь обращена ко всем жителям мира, ее позитивно воспримут во всем мире - как в Африке, Азии и Латинской Америке, так и в кругу интеллектуальных элит на Западе, так как там большое количество людей, которые выступают против конфронтации РФ и Запада, считают российские политологи, опрошенные РИА Новости.
"Валдайская речь - это внешнеполитическое послание нашим контрагентам, она не для того, чтобы открыть глубины, которых никто никогда не открывал, и в этом смысле ждать чего-то нового достаточно странно", - сказал политолог Глеб Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Он отметил, что посыл Путина "достаточно умиротворяющий". "Это далеко не жесткая речь ... идеи, чтобы кого-то напугать или вызвать какую-то ответную раздраженную реакцию, явно не было, но мы сигнал дали, что мы за мир, но я жду, что это не будет прочитано, не будет услышано и все будет продолжаться, как продолжается", - сказал он.
Член правления российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, напротив, выразил уверенность, что посыл Путина будет услышан как на Западе, так и на Востоке и Юге.
"Необходимо подчеркнуть, что речь нашего президента обращена всем жителям мира. И гражданам России - и это прежде всего, потому что все слова, которые произносит наш президент, прежде всего касаются нашей страны - и граждан западных стран, и граждан незападных стран, то есть стран Азии, Африки и Латинской Америки. И если в отношении западных стран здесь, я думаю, реакция будет разной, то в отношении стран Азии, Африки и Латинской Америки здесь очевидно, что слова нашего президента встретят широкое одобрение - так же, как и всегда - и, более того, надежду на то, что этот призыв будет реализован на практике в формировании справедливого миропорядка", - заявил он.
Шаповалов отметил, что лидеры западного сообщества отреагируют на речь Путина "нервно и негативно", однако множество людей Запада позицию российского лидера поддержат.
"Мы видим, что и в США, и в Европе усиливаются настроения против конфронтации Запада и России, многие люди выступают за прекращение этой конфронтации со стороны Запада. Такую позицию занимают многие представители общественности, интеллектуальных элит, политики на Западе так же солидарны с этой позицией. Другое дело, что этих политиков не допускают к власти. Мы видим, что и в США целый ряд известных политиков от Трампа до Кеннеди (Роберта Френсиса Кеннеди-младшего) выступает за прекращение гибридной войны с Россией, за создание условий для договоренностей. И в Европе мы видим множество подобного рода действий - только что в Словакии победил на выборах Роберт Фицо, который выступает за прекращение конфликта, участия Словакии в нем", - объяснил Шаповалов.
С этим мнением согласился и директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он заявил, что высказывание Путина "будет принято и поддержано во всем мире".
"В том числе, и в значительной части интеллектуальной элиты Запада, которая видит, что глобализация на самом деле уничтожает еще и западный проект цивилизации тоже - она его необратимо меняет и на самом деле реально уничтожает", - объяснил Данилин. Он также отметил, что концепция, описанная Путиным - "серьезно подготовленная, и обдуманная, и прочувствованная" концепция, которая строится не обязательно на конфронтации, а на компромиссе, союзе и переговорах.
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