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"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 05.10.2023 (обновлено: 23:56 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900817351.html
"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина
"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина - РИА Новости, 05.10.2023
"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина
Читатели Daily Mail призвали перестать помогать Украине после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:52
2023-10-05T23:56
украина
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
нато
в мире
специальная военная операция на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали перестать помогать Украине после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".Кроме того, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства анонсировал более широкое развертывание ракетного комплекса "Сармат". "Путин действительно является лидером мирового класса, который преподал Западу хороший и суровый урок", — написал один из комментаторов.&quot;Тревожит, очень тревожит, не нужно провоцировать Россию, пора перестать участвовать в конфликте на Украине&quot;, — отметил другой юзер."Действия страны НАТО спровоцировали этот конфликт. Они знали о последствиях перспектив вступления Украины в НАТО, но предпочли жесткую позицию дипломатии", — поддержал эту позицию третий пользователь. "Путин абсолютно прав: конфликт на Украине начал американский империализм", — поделился мнением еще один комментатор."Западное высокомерие становится причиной многих войн", — заключили читатели.Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие против России. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, риск ядерной войны весьма существенен, но, добавил он, принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20231005/putin-1900771657.html
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украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", нато, в мире, сергей лавров, москва
Украина, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Москва

"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали перестать помогать Украине после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

Кроме того, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства анонсировал более широкое развертывание ракетного комплекса "Сармат".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить
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"Путин действительно является лидером мирового класса, который преподал Западу хороший и суровый урок", — написал один из комментаторов.
«

"Тревожит, очень тревожит, не нужно провоцировать Россию, пора перестать участвовать в конфликте на Украине", — отметил другой юзер.

"Действия страны НАТО спровоцировали этот конфликт. Они знали о последствиях перспектив вступления Украины в НАТО, но предпочли жесткую позицию дипломатии", — поддержал эту позицию третий пользователь.
"Путин абсолютно прав: конфликт на Украине начал американский империализм", — поделился мнением еще один комментатор.
"Западное высокомерие становится причиной многих войн", — заключили читатели.
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Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, риск ядерной войны весьма существенен, но, добавил он, принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТОВ миреСергей ЛавровМосква
 
 
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