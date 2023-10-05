https://ria.ru/20231005/putin-1900817351.html

"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина

"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина - РИА Новости, 05.10.2023

"Очень тревожит". В Британии пришли в шок от анонса Путина

Читатели Daily Mail призвали перестать помогать Украине после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:52

2023-10-05T21:52

2023-10-05T23:56

украина

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

нато

в мире

специальная военная операция на украине

сергей лавров

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали перестать помогать Украине после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".Кроме того, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства анонсировал более широкое развертывание ракетного комплекса "Сармат". "Путин действительно является лидером мирового класса, который преподал Западу хороший и суровый урок", — написал один из комментаторов."Тревожит, очень тревожит, не нужно провоцировать Россию, пора перестать участвовать в конфликте на Украине", — отметил другой юзер."Действия страны НАТО спровоцировали этот конфликт. Они знали о последствиях перспектив вступления Украины в НАТО, но предпочли жесткую позицию дипломатии", — поддержал эту позицию третий пользователь. "Путин абсолютно прав: конфликт на Украине начал американский империализм", — поделился мнением еще один комментатор."Западное высокомерие становится причиной многих войн", — заключили читатели.Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие против России. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, риск ядерной войны весьма существенен, но, добавил он, принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20231005/putin-1900771657.html

https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900727191.html

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украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", нато, в мире, сергей лавров, москва