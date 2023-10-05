https://ria.ru/20231005/putin-1900803055.html

Путин заявил, что Россия отстаивает свои права

Путин заявил, что Россия отстаивает свои права - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что Россия отстаивает свои права

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что "мы отстаиваем свои права", но... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:08

2023-10-05T20:08

2023-10-05T20:08

владимир путин

политика

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что "мы отстаиваем свои права", но подставлять друзей незачем - во время мероприятий начнутся политические шоу из-за его присутствия."А мы отстаиваем свои права и, уверен, мы их обеспечим. Это первое. Второе - ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же - и мы с вами - взрослые люди и понимаем. Я приехал - там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все то будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошёл нормально, слаженно и с результатами, "Двадцатка" прошла на нужном уровне. Всё это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну, и наконец, третье, всё-таки и дома дел достаточно", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на вопрос, не чувствует ли Путин себя "лишенцем" из-за того, что не ездил на саммиты БРИКС и G20.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900795321.html

https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html

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владимир путин, политика