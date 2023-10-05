https://ria.ru/20231005/putin-1900803055.html
Путин заявил, что Россия отстаивает свои права
Путин заявил, что Россия отстаивает свои права - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Россия отстаивает свои права
Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что "мы отстаиваем свои права", но... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:08
2023-10-05T20:08
2023-10-05T20:08
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что "мы отстаиваем свои права", но подставлять друзей незачем - во время мероприятий начнутся политические шоу из-за его присутствия."А мы отстаиваем свои права и, уверен, мы их обеспечим. Это первое. Второе - ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же - и мы с вами - взрослые люди и понимаем. Я приехал - там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все то будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошёл нормально, слаженно и с результатами, "Двадцатка" прошла на нужном уровне. Всё это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну, и наконец, третье, всё-таки и дома дел достаточно", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на вопрос, не чувствует ли Путин себя "лишенцем" из-за того, что не ездил на саммиты БРИКС и G20.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/putin-1900795321.html
https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_44c4ddab0ab3998ec5cc6ad35ce79a82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
Путин заявил, что Россия отстаивает свои права
Путин: Россия отстаивает свои права, но хочет подставлять друзей
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что "мы отстаиваем свои права", но подставлять друзей незачем - во время мероприятий начнутся политические шоу из-за его присутствия.
"А мы отстаиваем свои права и, уверен, мы их обеспечим. Это первое. Второе - ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же - и мы с вами - взрослые люди и понимаем. Я приехал - там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все то будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошёл нормально, слаженно и с результатами, "Двадцатка" прошла на нужном уровне. Всё это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну, и наконец, третье, всё-таки и дома дел достаточно", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на вопрос, не чувствует ли Путин себя "лишенцем" из-за того, что не ездил на саммиты БРИКС и G20.
Путин заявил, что в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин