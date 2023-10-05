https://ria.ru/20231005/putin-1900797297.html

Россия не видит военных угроз в экономических союзах, заявил Путин

Россия не видит военных угроз в экономических союзах, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия не видит военных угроз в экономических союзах, заявил Путин

Вступление любых стран, в том числе Украины, в какие-либо экономические союзы не несет военных угроз для России, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:49

2023-10-05T19:49

2023-10-05T19:52

россия

в мире

украина

брюссель

владимир путин

владимир зеленский

международный дискуссионный клуб "валдай"

евросоюз

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Вступление любых стран, в том числе Украины, в какие-либо экономические союзы не несет военных угроз для России, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС."Что касается экономического взаимодействия любой страны, экономических союзов, мы не видим для себя никакой военной угрозы, поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и европейских государств", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства также отметил, что Россия никогда не возражала и не высказывала "какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество".Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900786248.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900796541.html

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россия, в мире, украина, брюссель, владимир путин, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай", евросоюз, еврокомиссия