https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока

В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока - РИА Новости, 05.10.2023

В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока

Бортпроводники "Аэрофлота" обезвредили деструктивного пассажира во время выполнения рейса из Бангкока в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:23

2023-10-05T14:23

2023-10-05T16:42

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бортпроводники "Аэрофлота" обезвредили деструктивного пассажира во время выполнения рейса из Бангкока в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."В целях обеспечения безопасности полета бортпроводниками рейса SU273 были применены средства сдерживания. Пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту, создал конфликтную ситуацию с другим путешественником, нанеся ему телесные повреждения", — рассказали в авиакомпании.По информации ряда телеграм-каналов, 4 октября нетрезвый турист атаковал впереди сидящего пассажира — нанес ему несколько ударов железной вилкой. По решению командира воздушного судна бортпроводники обездвижили пьяного путешественника и положили его на свободный ряд.После посадки в пункте назначения дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов, подтвердили в "Аэрофлоте".

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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