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В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока - РИА Новости, 05.10.2023
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Туризм
 
14:23 05.10.2023 (обновлено: 16:42 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html
В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока
В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока - РИА Новости, 05.10.2023
В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока
Бортпроводники "Аэрофлота" обезвредили деструктивного пассажира во время выполнения рейса из Бангкока в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:23
2023-10-05T16:42
туризм
туризм
новости - туризм
аэрофлот
москва
бангкок
пассажиры
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бортпроводники "Аэрофлота" обезвредили деструктивного пассажира во время выполнения рейса из Бангкока в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."В целях обеспечения безопасности полета бортпроводниками рейса SU273 были применены средства сдерживания. Пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту, создал конфликтную ситуацию с другим путешественником, нанеся ему телесные повреждения", — рассказали в авиакомпании.По информации ряда телеграм-каналов, 4 октября нетрезвый турист атаковал впереди сидящего пассажира — нанес ему несколько ударов железной вилкой. По решению командира воздушного судна бортпроводники обездвижили пьяного путешественника и положили его на свободный ряд.После посадки в пункте назначения дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов, подтвердили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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туризм, новости - туризм, аэрофлот, москва, бангкок, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Москва, Бангкок, Пассажиры
В Москве обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока

"Аэрофлот": обезврежен дебошир, напавший на пассажира рейса из Бангкока

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бортпроводники "Аэрофлота" обезвредили деструктивного пассажира во время выполнения рейса из Бангкока в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"В целях обеспечения безопасности полета бортпроводниками рейса SU273 были применены средства сдерживания. Пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту, создал конфликтную ситуацию с другим путешественником, нанеся ему телесные повреждения", — рассказали в авиакомпании.
По информации ряда телеграм-каналов, 4 октября нетрезвый турист атаковал впереди сидящего пассажира — нанес ему несколько ударов железной вилкой. По решению командира воздушного судна бортпроводники обездвижили пьяного путешественника и положили его на свободный ряд.
После посадки в пункте назначения дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов, подтвердили в "Аэрофлоте".
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