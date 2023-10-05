https://ria.ru/20231005/ptitsy-1900666481.html

Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей

Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей - РИА Новости, 05.10.2023

Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей

Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:13

2023-10-05T13:13

2023-10-05T14:33

хорошие новости

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили в Минприроды. Перепись птиц проходила 30 сентября и 1 октября. "В седьмой раз учет проводится в формате соревнований между регионами. В этом году в нем приняло участие рекордное число наблюдателей: 5763 учетчика из 63 регионов, которые насчитали 164 532 особи птиц, относящихся к 343 видам. Самыми массовыми видами стали обыкновенный скворец — 42 542 особи, кряква — 15 282 особи и сизый голубь — 11 724 особи", — рассказали в министерстве.Там отметили, что основная цель акции — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц.

https://ria.ru/20230922/ptentsy-1897990645.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество