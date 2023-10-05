Рейтинг@Mail.ru
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:13 05.10.2023 (обновлено: 14:33 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ptitsy-1900666481.html
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей - РИА Новости, 05.10.2023
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей
Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:13
2023-10-05T14:33
хорошие новости
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900673539_0:0:2260:1271_1920x0_80_0_0_3bfef68a1affd99a5e49c30899130be8.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили в Минприроды. Перепись птиц проходила 30 сентября и 1 октября. &quot;В седьмой раз учет проводится в формате соревнований между регионами. В этом году в нем приняло участие рекордное число наблюдателей: 5763 учетчика из 63 регионов, которые насчитали 164 532 особи птиц, относящихся к 343 видам. Самыми массовыми видами стали обыкновенный скворец — 42 542 особи, кряква — 15 282 особи и сизый голубь — 11 724 особи&quot;, — рассказали в министерстве.Там отметили, что основная цель акции — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц.
https://ria.ru/20230922/ptentsy-1897990645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900673539_151:0:2114:1472_1920x0_80_0_0_a93ab57f084169fd2436b40b94860c72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Хорошие новости, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей

Участники учета птиц насчитали в России 164 532 особи в 63 регионах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкворец в Москве
Скворец в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Скворец в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили в Минприроды.
Перепись птиц проходила 30 сентября и 1 октября.
«

"В седьмой раз учет проводится в формате соревнований между регионами. В этом году в нем приняло участие рекордное число наблюдателей: 5763 учетчика из 63 регионов, которые насчитали 164 532 особи птиц, относящихся к 343 видам. Самыми массовыми видами стали обыкновенный скворец — 42 542 особи, кряква — 15 282 особи и сизый голубь — 11 724 особи", — рассказали в министерстве.

Там отметили, что основная цель акции — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц.
Утки, Москва - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На природных территориях Москвы появились более 500 птенцов водоплавающих
22 сентября, 13:04
 
Хорошие новостиРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала