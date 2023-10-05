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Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей - РИА Новости, 05.10.2023
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей
Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:13
2023-10-05T13:13
2023-10-05T14:33
хорошие новости
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Участники ежегодной всероссийской акции "Евразийский учет птиц" насчитали почти 165 тысяч особей в 63 регионах, самым массовым видом оказался скворец, сообщили в Минприроды. Перепись птиц проходила 30 сентября и 1 октября. "В седьмой раз учет проводится в формате соревнований между регионами. В этом году в нем приняло участие рекордное число наблюдателей: 5763 учетчика из 63 регионов, которые насчитали 164 532 особи птиц, относящихся к 343 видам. Самыми массовыми видами стали обыкновенный скворец — 42 542 особи, кряква — 15 282 особи и сизый голубь — 11 724 особи", — рассказали в министерстве.Там отметили, что основная цель акции — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц.
https://ria.ru/20230922/ptentsy-1897990645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Хорошие новости, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Участники учета птиц насчитали в России почти 165 тысяч особей
Участники учета птиц насчитали в России 164 532 особи в 63 регионах