https://ria.ru/20231005/proizvoditel-1900646063.html

Столичный производитель изготовил многофункциональную стойку

Столичный производитель изготовил многофункциональную стойку - РИА Новости, 05.10.2023

Столичный производитель изготовил многофункциональную стойку

Предприятия по выпуску промышленной электроники из Москвы создало мультифункциональную стойку, которая осуществляет сверхбыструю зарядку электросредств... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:13

2023-10-05T12:13

2023-10-05T12:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

московская область (подмосковье)

москва

технологии

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Предприятия по выпуску промышленной электроники из Москвы создало мультифункциональную стойку, которая осуществляет сверхбыструю зарядку электросредств индивидуальной мобильности, видеосвязь, быстрый контакт со службой экстренного реагирования, а также транслирует контента на широкоформатный монитор, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Сегодня свыше ста предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Они активно развиваются, наращивают объемы производства и успешно реализуют концепцию технологической независимости, создавая инновационную продукцию. Так, компания "Электропривод и силовая электроника" первой в России создала мультисервисную стойку, с помощью которой можно решать целый комплекс задач городской инфраструктуры и предоставлять умные сервисы для горожан. Разработка на 90% состоит из отечественных решений и комплектующих", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Аппарат может заряжать электромобили и электросамокаты, а в будущем – обеспечит энергией беспилотные системы доставки и воздушной инспекции. В самой полной комплектации устройство обладает мощностью свыше 150 киловатт, благодаря чему может одновременно заряжать сразу три элетрокара. Кроме того, стойку можно дооснастить специальным накопителем для сверхбыстрой зарядки электротранспорта – полная батарея за 15 минут, говорится в сообщении.Стойка также имеет специальные держателей силовых кабелей зарядки, предназначенные для сохранения их целостности при контакте с внешней средой. Кроме того, новое устройство оснащено подсветкой по контору для отображения степени зарядки аккумулятора, а также мультимедийным широкоформатный экраном для текущего информирования пользователей, добавили в пресс-службе."Сервисы стойки формируют непрерывный цифровой поток данных, который позволяет оптимизировать работу коммунальных служб, обеспечить балансировку распределения мощностей по потребителям и своевременную реакцию на нештатные ситуации и правонарушения. Кроме того, появляется возможность для интеграции систем принятия решений на базе экспертных знаний под управлением ИИ. Универсальный подход позволяет наращивать функционал и интегрировать в перспективе новые актуальные системы, например подключать станцию кардиодефибриллятора и многое другое", – подчеркнул глава компании Антон Кузькин, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Возможности агрегата можно расширить за счет присоединения беспроводных смарт-датчиков. Например, для более продуктивного взаимодействия с инфраструктурой города стойку снабдили бесперебойной связью с экстренными службами и опцией видеомониторинга для оценки загрязненности и освещенности улиц, а также для анализа состояния мусорных баков. На сегодняшний день в работе находятся две мультифункциональные стойки – в Москве и Московской области.Столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника. Кроме того, успешно внедряются современные технологии, добавили в ДИПП.

https://ria.ru/20231002/karty-1899874955.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, московская область (подмосковье), москва, технологии, россия