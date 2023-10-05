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Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26% - РИА Новости, 05.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:13 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/proisshestviya-1900700270.html
Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26%
Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26% - РИА Новости, 05.10.2023
Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26%
Количество смертельных случаев в Подмосковье на железной дороге сократилось на 26% с начала года, положительной динамики удалось добиться благодаря мероприятиям РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:13
2023-10-05T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Количество смертельных случаев в Подмосковье на железной дороге сократилось на 26% с начала года, положительной динамики удалось добиться благодаря мероприятиям по строительству переходов через железную дорогу, а также ликвидации несанкционированных подходов к путям, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В Минтрансе Подмосковья отметили снижение числа пострадавших на железной дороге Московской области на 26% с начала года. Так, за девять месяцев в регионе зафиксировано более 140 смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, при этом в прошлом году за аналогичный период их было более 190. Достичь такого результата удалось благодаря комплексу мер по обеспечению безопасности на железной дороге, который активно проводится в регионе", - отметили в ведомстве. По данным Минтранса, в комплекс мероприятий вошли строительство и ремонт пешеходных переходов через железную дорогу, ликвидация несанкционированных подходов к путям, установка камер, фиксирующих нарушения правил безопасности. Также в регионе проводится профилактическая работа: регулярные рейды с волонтерами и представителями администраций округов, лекции в образовательных учреждениях и на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик, слова которого цитирует пресс-служба.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26%

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Количество смертельных случаев в Подмосковье на железной дороге сократилось на 26% с начала года, положительной динамики удалось добиться благодаря мероприятиям по строительству переходов через железную дорогу, а также ликвидации несанкционированных подходов к путям, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В Минтрансе Подмосковья отметили снижение числа пострадавших на железной дороге Московской области на 26% с начала года. Так, за девять месяцев в регионе зафиксировано более 140 смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, при этом в прошлом году за аналогичный период их было более 190. Достичь такого результата удалось благодаря комплексу мер по обеспечению безопасности на железной дороге, который активно проводится в регионе", - отметили в ведомстве.
По данным Минтранса, в комплекс мероприятий вошли строительство и ремонт пешеходных переходов через железную дорогу, ликвидация несанкционированных подходов к путям, установка камер, фиксирующих нарушения правил безопасности.
Также в регионе проводится профилактическая работа: регулярные рейды с волонтерами и представителями администраций округов, лекции в образовательных учреждениях и на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик, слова которого цитирует пресс-служба.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
15 сентября, 12:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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