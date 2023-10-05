https://ria.ru/20231005/proisshestviya-1900700270.html

Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26%

Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26% - РИА Новости, 05.10.2023

Количество смертельных случаев на путях в Подмосковье сократилось на 26%

Количество смертельных случаев в Подмосковье на железной дороге сократилось на 26% с начала года, положительной динамики удалось добиться благодаря мероприятиям РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:13

2023-10-05T15:13

2023-10-05T15:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Количество смертельных случаев в Подмосковье на железной дороге сократилось на 26% с начала года, положительной динамики удалось добиться благодаря мероприятиям по строительству переходов через железную дорогу, а также ликвидации несанкционированных подходов к путям, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В Минтрансе Подмосковья отметили снижение числа пострадавших на железной дороге Московской области на 26% с начала года. Так, за девять месяцев в регионе зафиксировано более 140 смертельных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, при этом в прошлом году за аналогичный период их было более 190. Достичь такого результата удалось благодаря комплексу мер по обеспечению безопасности на железной дороге, который активно проводится в регионе", - отметили в ведомстве. По данным Минтранса, в комплекс мероприятий вошли строительство и ремонт пешеходных переходов через железную дорогу, ликвидация несанкционированных подходов к путям, установка камер, фиксирующих нарушения правил безопасности. Также в регионе проводится профилактическая работа: регулярные рейды с волонтерами и представителями администраций округов, лекции в образовательных учреждениях и на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик