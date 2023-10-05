https://ria.ru/20231005/prigovor-1900794152.html

На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца

На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца - РИА Новости, 05.10.2023

На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца

Суд назначил 13 лет колонии общего режима жителю Кубани, который сел за руль мотоцикла пьяным и насмерть сбил пятилетнюю девочку и ее отца, сообщили в краевой... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:31

2023-10-05T19:31

2023-10-05T19:31

происшествия

темрюк

россия

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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Суд назначил 13 лет колонии общего режима жителю Кубани, который сел за руль мотоцикла пьяным и насмерть сбил пятилетнюю девочку и ее отца, сообщили в краевой прокуратуре. Десятого июля в городе Темрюк 36-летний местный житель за рулем мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек. Пятилетняя девочка и ее отец скончались в больнице. Его девятилетняя дочь, взрослая женщина, а также сам лихач попали в больницу. Мужчина ездил на мотоцикле без прав. У него уже есть судимости за кражи, повреждение имущества и незаконный оборот наркотиков. "Он признан виновным (по) пунктам "а, в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших). Суд… признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Суд взыскал в пользу потерпевших моральный вред в размере шести миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

темрюк

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происшествия, темрюк, россия