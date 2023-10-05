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На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца - РИА Новости, 05.10.2023
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19:31 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/prigovor-1900794152.html
На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца
На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца - РИА Новости, 05.10.2023
На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца
Суд назначил 13 лет колонии общего режима жителю Кубани, который сел за руль мотоцикла пьяным и насмерть сбил пятилетнюю девочку и ее отца, сообщили в краевой... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:31
2023-10-05T19:31
происшествия
темрюк
россия
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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Суд назначил 13 лет колонии общего режима жителю Кубани, который сел за руль мотоцикла пьяным и насмерть сбил пятилетнюю девочку и ее отца, сообщили в краевой прокуратуре. Десятого июля в городе Темрюк 36-летний местный житель за рулем мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек. Пятилетняя девочка и ее отец скончались в больнице. Его девятилетняя дочь, взрослая женщина, а также сам лихач попали в больницу. Мужчина ездил на мотоцикле без прав. У него уже есть судимости за кражи, повреждение имущества и незаконный оборот наркотиков. "Он признан виновным (по) пунктам "а, в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших). Суд… признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Суд взыскал в пользу потерпевших моральный вред в размере шести миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, темрюк, россия
Происшествия, Темрюк, Россия
На Кубани дали срок пьяному мотоциклисту, сбившему девочку и ее отца

На Кубани пьяному мотоциклисту, насмерть сбившему девочку и ее отца, дали 13 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Суд назначил 13 лет колонии общего режима жителю Кубани, который сел за руль мотоцикла пьяным и насмерть сбил пятилетнюю девочку и ее отца, сообщили в краевой прокуратуре.
Десятого июля в городе Темрюк 36-летний местный житель за рулем мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек. Пятилетняя девочка и ее отец скончались в больнице. Его девятилетняя дочь, взрослая женщина, а также сам лихач попали в больницу. Мужчина ездил на мотоцикле без прав. У него уже есть судимости за кражи, повреждение имущества и незаконный оборот наркотиков.
"Он признан виновным (по) пунктам "а, в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших). Суд… признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Суд взыскал в пользу потерпевших моральный вред в размере шести миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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