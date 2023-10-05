https://ria.ru/20231005/pozhar-1900832537.html

В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки

В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки - РИА Новости, 05.10.2023

В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки

Два дома сгорели в Пензе на площади 600 квадратных метров в условиях плотной застройки, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:59

2023-10-05T23:59

2023-10-05T23:59

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Два дома сгорели в Пензе на площади 600 квадратных метров в условиях плотной застройки, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре на улице 2-я Офицерская поступило в 19.43 мск. "Открытым огнем горели два домовладения и мансарда, существовала угроза соседним домам. В данном районе очень плотная застройка, противопожарные разрывы не более двух метров. На тушение пожара была направлена дополнительная техника. Пожарным удалось отстоять соседние строения и не допустить распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Причина пожара устанавливается, добавили в главке.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

пенза

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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)