https://ria.ru/20231005/pozhar-1900832537.html
В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки
В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки - РИА Новости, 05.10.2023
В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки
Два дома сгорели в Пензе на площади 600 квадратных метров в условиях плотной застройки, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:59
2023-10-05T23:59
2023-10-05T23:59
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Два дома сгорели в Пензе на площади 600 квадратных метров в условиях плотной застройки, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре на улице 2-я Офицерская поступило в 19.43 мск. "Открытым огнем горели два домовладения и мансарда, существовала угроза соседним домам. В данном районе очень плотная застройка, противопожарные разрывы не более двух метров. На тушение пожара была направлена дополнительная техника. Пожарным удалось отстоять соседние строения и не допустить распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Причина пожара устанавливается, добавили в главке.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки
В Пензе два дома сгорели на площади 600 "квадратов" в условиях плотной застройки
САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Два дома сгорели в Пензе на площади 600 квадратных метров в условиях плотной застройки, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре на улице 2-я Офицерская поступило в 19.43 мск.
"Открытым огнем горели два домовладения и мансарда, существовала угроза соседним домам. В данном районе очень плотная застройка, противопожарные разрывы не более двух метров. На тушение пожара была направлена дополнительная техника. Пожарным удалось отстоять соседние строения и не допустить распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Причина пожара устанавливается, добавили в главке.
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