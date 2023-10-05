https://ria.ru/20231005/potentsial-1900679329.html
Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана
Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана - РИА Новости, 05.10.2023
Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:13
2023-10-05T14:13
2023-10-05T14:13
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
шавкат мирзиеев
россия
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900680116_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_7735a51487c0770bf8d0962b1560ac86.jpg
КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова в четверг осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана, передает корреспондент РИА Новости. Мирзиеев в четверг прибыл в Казань в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Выставка промышленного потенциала Татарстана организована в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. На выставке представили продукцию более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в ходе пребывания в республике президент Узбекистана ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов. Запланирована также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел в Казани накануне визита в РФ президента Узбекистана. Его цель - расширение практического сотрудничества между регионами двух стран.
https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900542688.html
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900680116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfac3a8c945e6287d0d41c4378e1a372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), узбекистан, шавкат мирзиеев, россия, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Россия, Казань
КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова в четверг осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
Мирзиеев в четверг прибыл в Казань
в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Выставка промышленного потенциала Татарстана организована в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией
и Узбекистаном.
На выставке представили продукцию более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть
", "КАМАЗ
", "Сибур
", Казанский вертолетный завод
, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие.
Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в ходе пребывания в республике президент Узбекистана ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов.
Запланирована также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.
Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел в Казани накануне визита в РФ президента Узбекистана. Его цель - расширение практического сотрудничества между регионами двух стран.
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в вырос на 30 процентов