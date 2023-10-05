https://ria.ru/20231005/potentsial-1900679329.html

Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана

Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана - РИА Новости, 05.10.2023

Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:13

2023-10-05T14:13

2023-10-05T14:13

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

шавкат мирзиеев

россия

казань

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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова в четверг осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана, передает корреспондент РИА Новости. Мирзиеев в четверг прибыл в Казань в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Выставка промышленного потенциала Татарстана организована в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. На выставке представили продукцию более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в ходе пребывания в республике президент Узбекистана ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов. Запланирована также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел в Казани накануне визита в РФ президента Узбекистана. Его цель - расширение практического сотрудничества между регионами двух стран.

https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900542688.html

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

россия

казань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), узбекистан, шавкат мирзиеев, россия, казань