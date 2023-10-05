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Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана - РИА Новости, 05.10.2023
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Республика Татарстан
 
14:13 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/potentsial-1900679329.html
Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана
Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана - РИА Новости, 05.10.2023
Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:13
2023-10-05T14:13
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
шавкат мирзиеев
россия
казань
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова в четверг осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана, передает корреспондент РИА Новости. Мирзиеев в четверг прибыл в Казань в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Выставка промышленного потенциала Татарстана организована в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. На выставке представили продукцию более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в ходе пребывания в республике президент Узбекистана ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов. Запланирована также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел в Казани накануне визита в РФ президента Узбекистана. Его цель - расширение практического сотрудничества между регионами двух стран.
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республика татарстан (татарстан)
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россия
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), узбекистан, шавкат мирзиеев, россия, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Россия, Казань

Президент Узбекистана ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Мантуров, Шавкат Мирзиеев, Наиль Маганов и Рустам Минниханов на выставке в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном
Денис Мантуров, Шавкат Мирзиеев, Наиль Маганов и Рустам Минниханов на выставке в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров, Шавкат Мирзиеев, Наиль Маганов и Рустам Минниханов на выставке в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова в четверг осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
Мирзиеев в четверг прибыл в Казань в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Выставка промышленного потенциала Татарстана организована в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
На выставке представили продукцию более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие.
Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в ходе пребывания в республике президент Узбекистана ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов.
Запланирована также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.
Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел в Казани накануне визита в РФ президента Узбекистана. Его цель - расширение практического сотрудничества между регионами двух стран.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в вырос на 30 процентов
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)УзбекистанШавкат МирзиеевРоссияКазань
 
 
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