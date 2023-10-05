https://ria.ru/20231005/postavki-1900688939.html

Поставки негуманного оружия Киеву НАТО ничего не изменят, заявили в ОБСЕ

Поставки негуманного оружия Киеву НАТО ничего не изменят, заявили в ОБСЕ - РИА Новости, 05.10.2023

Поставки негуманного оружия Киеву НАТО ничего не изменят, заявили в ОБСЕ

Поставки Киеву из стран НАТО негуманного оружия, такого как кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, а также отдельные виды танков и дальнобойные... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:37

2023-10-05T14:37

2023-10-05T14:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей лавров

максим буякевич

нато

обсе

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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Поставки Киеву из стран НАТО негуманного оружия, такого как кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, а также отдельные виды танков и дальнобойные ракеты не приведут к кардинальным изменениям на линии боевого соприкосновения в пользу украинского режима, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Акцентируем: поставки из стран НАТО негуманного оружия наподобие кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном, а также отдельных единиц танков и некоторых экземпляров дальнобойных ракет не приведут к кардинальным изменениям на линии боевого соприкосновения в пользу формирований киевского режима. Единственные последствия, которые они вызовут – новые разрушения и напрасные жертвы, в том числе среди мирного населения", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По словам дипломата, "Россия будет адекватно и соразмерно реагировать на попытки стран НАТО "повысить ставки" за счет применения в украинском конфликте упомянутых вооружений". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, максим буякевич, нато, обсе, дмитрий песков, политика