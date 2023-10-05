https://ria.ru/20231005/porazhenie-1900583010.html

Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла

Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла - РИА Новости, 05.10.2023

Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла

Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:41

2023-10-05T06:41

2023-10-05T09:48

в мире

украина

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины", — считает он.По мнению полковника, суровая правда заключается в том, что "прокси-война на Украине проиграна".Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений. В Кремле на это заявляли, что военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231005/karta-1900581624.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина