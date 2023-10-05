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Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла - РИА Новости, 05.10.2023
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06:41 05.10.2023 (обновлено: 09:48 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/porazhenie-1900583010.html
Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла
Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла - РИА Новости, 05.10.2023
Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла
Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:41
2023-10-05T09:48
в мире
украина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины&quot;, — считает он.По мнению полковника, суровая правда заключается в том, что "прокси-война на Украине проиграна".Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений. В Кремле на это заявляли, что военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина
В мире, Украина
Американский полковник объяснил, почему Украина уже проиграла

Дуглас Макгрегор: Украина проиграла в конфликте из-за истощения запасов Запада

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины", — считает он.

По мнению полковника, суровая правда заключается в том, что "прокси-война на Украине проиграна".
Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений. В Кремле на это заявляли, что военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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