https://ria.ru/20231005/popytki-1900825954.html

Слова Путина о попытках оторвать Индию от России правдивы, считает эксперт

Слова Путина о попытках оторвать Индию от России правдивы, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023

Слова Путина о попытках оторвать Индию от России правдивы, считает эксперт

Высказывания президента России Владимира Путина о бессмысленности попыток оторвать Индию от России объективны, но Запад продолжает давить, заявил в четверг РИА... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:00

2023-10-05T23:00

2023-10-05T23:00

индия

россия

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Высказывания президента России Владимира Путина о бессмысленности попыток оторвать Индию от России объективны, но Запад продолжает давить, заявил в четверг РИА Новости почетный научный сотрудник исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан (Индия). Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии двадцатого заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что попытки оторвать Индию от России бессмысленны, это самостоятельное государство. "Высказывание Путина вполне объективно отражает действительность. Индия — большая страна, которая не собирается ходить на поводке. Индия исходит из своих интересов", — сказал Унникришнан по итогам выступления Путина на заседании клуба "Валдай". Он добавил, что с февраля 2022 года Запад давит на Индию, требуя изменить свою позицию нейтралитета. "Запад требует, чтобы Индия, во-первых, осудила действия России, которые начались 24 февраля. Во-вторых, чтобы мы прекратили тесную экономическую связь", — указал эксперт. "Это давление продолжается. Пока что стоим (на своем — ред.)", — заключил Унникришнан.

https://ria.ru/20231005/briks-1900767808.html

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индия, россия, владимир путин, в мире